Alejandro Salas recuerda que Dina Boluarte dijo que renunciará si vacan a Pedro Castillo

Sus declaraciones se dan a pocos días de que el Congreso vote la moción de vacancia. (Andina)

A menos de una semana para debatirse y ponerse a votación la tercera moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, recordó unas declaraciones que brindó la vicepresidenta Dina Boluarte en diciembre del 2021.

“Ustedes pueden recordar lo que ella (Boluarte) manifestó: ‘En caso de darse una vacancia, yo renuncio’. (Pero eso lo dijo solo una vez) Bueno, basta con que una vez ella diga algo para ser consecuente con lo que uno dice”, señaló Salas, tras una actividad de cárceles productivas, en el distrito de Miraflores.

“Sin embargo, ese es un supuesto negado porque al presidente no lo van a vacar y tampoco inconstitucionalmente no lo pueden suspender. Porque no se puede forzar la Constitución, no estamos en dictadura, estamos en un gobierno democrático”, agregó.

Alejandro Salas: Dina Boluarte dijo que renunciaría si vacan al presidente | Canal N

El ministro también cuestionó que algunos congresistas emitan expresiones que solo aumentan la “convulsión” en el país, en medio de la tirante relación que mantiene el Ejecutivo con el Legislativo.

“Un congresista dijo que la vacancia iba a tener su cuota de sangre, nosotros evitamos este tipo de lenguajes que llevan al país a la convulsión, el congreso tiene que saber que el Gobierno quiere soluciones, para eso han sido elegidos”, afirmó.

En dicho evento también estuvo presente el ministro de Justicia, Félix Chero, quien aseguró que al presidente siempre le van a seguir dando “todo el apoyo” para que ejerza sus funciones dentro del marco que la Constitución le faculta.

Además, Chero dijo que la decisión de Boluarte, de no continuar como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gabinete de Betssy Chávez, “es personal y se respeta”.

El año pasado, la vicepresidenta le manifestó su total respaldo en Puno.

“Me voy con él”

En diciembre del 2021, cuando el Congreso debatía la segunda moción de vacancia contra Castillo, que finalmente no alcanzaría los 87 votos, la vicepresidenta le manifestó su total respaldo a Castillo, cuando ambos participaban de un encuentro con la población de Puno.

“Ahora mismo, cuando la moción de vacancia se está debatiendo, quién ha salido a la prensa a diario a decir que mi total lealtad con el presidente Castillo está a prueba de balas. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”, dijo Boluarte desde la Plaza de Armas de Juliaca.

Incluso, Boluarte expresó: “Desde acá le decimos al Congreso no a la vacancia, que se respete los cinco años que la Constitución ampara a nuestro presidente... Nadie me hará retroceder, aquí estoy firme con el puño en alto y por una patria soberana”.

