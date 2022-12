Congreso EN VIVO: Debate y votación de la admisión de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo

Pedro Castillo se enfrentará a su tercera moción de vacancia.

El Pleno del Congreso de la República debatirá hoy la admisión a trámite la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El promotor de la iniciativa es el parlamentario no agrupado Edward Málaga, quien presentó el documento el pasado 29 de noviembre a la Mesa de Partes para que siga con el proceso correspondiente.

La moción de orden del día 4904, que busca declarar la “incapacidad moral permanente” de Castillo, cuenta con 67 firmas, por lo que resulta asegurado que sea aprobado. Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Hitler Saavedra y Ángel Azurín (Somos Perú) y Juan Burgos (Podemos) la apoyan.

Si hoy se admite a trámite, el presidente Castillo Terrones será citado para que responda punto por punto de la moción de vacancia dentro del plazo de 10 días hábiles de ser notificado. Hay una fecha tentativa que podría darse esto: el 12 de diciembre. En esa fecha, asistiría acompañado por su abogado que también complementa su defensa por un tiempo de una hora.

Luego, los congresistas inician el debate y todo culmina con la votación final. Se requieren de 87 votos para destituir al jefe de Estado.

Moción que declara la vacancia del presidente Castillo por "incapacidad moral permanente".

“Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que, en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio”, dijo el parlamentario Málaga sin mencionar quiénes serían aquellos que podrían ceder a los ofrecimientos del Ejecutivo. Tan solo señaló que la decisión dependerá de la integridad y amor por el país de “sus colegas”.

La decisión del Parlamento de impulsar un tercer proceso de destitución se debe a que el domingo pasado se publicó el acta del Consejo de Ministros en el que se da cuenta de que se interpreta que ya se dio la primera negación de la confianza que provocó la caída del Gabinete de Aníbal Torres.

Incluso, la premier Betssy Chávez lo ratificó en una entrevista que concedió a TV Perú. “El Legislativo ha mutilado la cuestión de confianza. Nosotros hicimos un acta, en la cual indica que la resolución suprema por la cual se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres, (…) donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la cuestión de confianza”, afirmó.

Asimismo, mencionó que si esta interpretación ocasiona que no le brinden la confianza a su Gabinete Ministerial no se opone, dado que no “puede obligar al Legislativo que lo hagan”. También, sostuvo que el Congreso de la República pone sus “condiciones” para la cuestión de confianza.

Argumentos

Lo cierto es que los argumentos que se usan en la tercera moción de vacancia presidencial son varios puntos.

Como primer punto para sustentar la vacancia se advierte que la administración de Pedro Castillo realizó un copamiento clientelista y desmantelamiento del Estado poniendo en riesgo su funcionamiento, gobernabilidad y el futuro del país.

De esta manera, cita como ejemplos el Gabinete de Guido Bellido con sus cuestionados integrantes que protagonizaron escándalos: los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), Héctor Béjar (Relaciones Exteriores), Iber Maraví (Trabajo), Rubén Ramírez (Ambiente), Ciro Gálvez (Cultura) y Geiner Alvarado (Vivienda), Víctor Mayta (Desarrollo Agrario y Riego), Ivan Merino (Energía y Minas), entre otros.

Además, al Gabinete de Mirtha Vásquez con sus cuestionados exministros Luis Barranzuela (Interior), Carlos Gallardo (Educación). De igual forma al breve Gabinete de Héctor Valer que también tuvo integrantes que fueron objeto de críticas por su evidente inexperiencia en gestión pública como los exministros Wilber Supo (Ambiente), Hernán Condori (Salud), Óscar Zea (Desarrollo Agrario y Riego).

Guido Bellido fue el primer parlamentario del actual Congreso en integrar un gabinete del gobierno de Pedro Castillo.

El Gabinete de Aníbal Torres que tuvo entre sus filas a cuestionados personajes como los exministros José Gavidia (Defensa), Ángel Ydelfonso (Justicia), Dimitri Senmache (Interior), Andrés Alencastre (Desarrollo Agrario y Riego), entre otros.

En otra parte de la moción también se menciona la decisión de nombrar embajadores políticos sin experiencia en el servicio diplomático. Así, se recuerda el caso de Isabel Soria Reategui, quien era militante de Perú Libre, que fue enviado como representante del país a Noruega.

Además, también se da cuenta de los casos Carina Palacios Quincho, quien la mandaron como embajadora del Perú en Bolivia pese a que en su hoja de vida aparece que trabajó en el Gobierno Regional de Junín, y Richard Rojas que no llegó a ser nombrado en Venezuela.

Por otro lado, se recuerda que el presidente Castillo anunció una orden de inmovilización, lo cual provocó una protesta ciudadana al día siguiente que tuvo episodios de violencia en las calles de Lima.

Caso 'Los Niños' de Acción Popular: hipótesis explica un nuevo transfuguismo que estaría enquistado en el gobierno.

En la última parte de la moción de vacancia se detalla las investigaciones fiscales que tiene el presidente Castillo. Así, se anota la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.

Además, añade que Castillo es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado, el llamado ‘Gabinete en las sombras’, el presunto plagio a sus tesis de maestría, el encubrimiento y obstrucción a la justicia que habría realizado para no atrapar a los prófugos de su gobierno tal como el exministro de Interior, Mariano González, lo denunció en su momento y el engaño que se habría dado a niños que padecen cáncer para que reciban un tratamiento contra esta penosa enfermedad.

Finalmente, la moción denuncia que Castillo también habría corrompido el Congreso con la entrega de dádivas o favores a parlamentarios a cambio de que lo respalden. Así, toma el caso de los seis integrantes de Acción Popular que son los llamados ‘Los Niños’.

