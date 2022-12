La Reina del Sur 3: Así fue la mágica aparición de Cusco, la Ciudad Imperial donde se grabó la serie

Cusco apareció en la tercera temporada de 'La Reina del Sur'. Telemundo.

La tercera temporada de ‘La Reina del Sur’ mantiene emocionados a los fans peruanos no solo por la historia de Teresa Mendoza, sino también por la aparición de Cusco en la trama. La Ciudad Imperial, donde se encuentra una de las maravillas del mundo, fue elegida como uno de los escenarios principales de la producción de Telemundo.

Dicha aparición se dio en el capítulo 30 de la tercera entrega. Durante su estadía en Bolivia, Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo, organiza una reunión para encontrar a los ‘Jinetes’ que han huido a Argentina y Perú. Su hija Sofía (Isabella Sierra) propone que el equipo se divida en dos para “duplicar las posibilidades” de hallazgo.

Se decide que Teresa y Landero (Pepe Rapazote) viajen a Buenos Aires, mientras que Oleg (Antonio Gil), Sofía y Faustino (Lincoln Palomeque) irán al Cusco en busca de información, fingiendo ser curiosos viajeros para no levantar sospechas. “Nuestra sede será San Blas, un barrio histórico de la ciudad, allí hay hoteles, restaurantes y algo que nos favorece, los turistas”, señala Oleg.

Mientras se mencionaba el plan del segundo grupo, se pudo apreciar imágenes del barrio de San Blas, donde habitan los artesanos más famosos de Cusco. Las calles estrechas, recovecos escondidos, combis y puestos de artesanía se lucieron durante unos segundos en ‘La Reina del Sur 3’, serie de Telemundo.

Se espera que en los próximos capítulos, Teresa Mendoza llegue a Machu Picchu para continuar con la búsqueda de los ‘Jinetes’. Se sabe que así será, pues la actriz mexicana fue vista grabando en el atractivo turístico con los demás miembros del elenco. También visitó Lima para filmar algunas escenas en Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Centro de Lima y el Callao.

Admiración por Cusco

Durante una conferencia de prensa, Kate del Castillo confesó cómo fue su visita a nuestro país y resaltó las cosas que más le gustaron, por las cuales volvería en una próxima oportunidad. “La gente fue increíble. Yo me sentía una rockstar. La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y cariño. La mejor comida que he tenido en mi vida, una cosa increíble”, comentó en un inicio.

Sobre su experiencia grabando en Cusco, señaló: “Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como es Perú, como es Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía. Pocas veces he experimentado algo así”.

“Es un país muy hermoso, la gente es hermosísima y la gastronomía es impresionante. Fui muy feliz allí. La gente fue increíble. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, añadió.

