Camila Talavera y Sharon Vergara, exconcursantes de La Bella Luz, revelan que también sufrieron acoso y dueños no hicieron nada

Las exintegrantes del grupo de cumbia cuentan episodios de tocamientos y acoso, coincidiendo con la denuncia pública de Naldy Saldaña, mientras denuncian que los responsables del grupo no tomaron medidas. Magaly TV La Firme

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La reciente salida de Naldy Saldaña de la agrupación de cumbia La Bella Luz sacudió al público, pero su testimonio reveló una situación mucho más profunda: la existencia de presuntos episodios de acoso y tocamientos indebidos por parte del director musical César Sánchez Chavesta, hechos que, según relatos de exintegrantes como Camila Talavera y Sharon Vergara, se repitieron durante años dentro del grupo. La denuncia pública impulsó a otras voces a relatar experiencias similares, exponiendo una problemática de larga data en la orquesta.

A través de una entrevista para Magaly TV La Firme, Naldy Saldaña decidió hablar tras guardar silencio durante meses, aclarando que su renuncia no se debió a proyectos artísticos sino a una denuncia formal que interpuso contra César Sánchez Chavesta ante la Fiscalía, quien actualmente investiga el caso. La artista detalló que soportó situaciones de acoso y tocamientos indebidos, generando un clima hostil en su entorno laboral.

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La repercusión de sus declaraciones motivó a otras exintegrantes a compartir sus vivencias. Camila Talavera, quien abandonó el grupo en diciembre del 2025, afirmó que atravesó circunstancias similares. A través de TikTok, Talavera expresó: “Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Quien se haga los locos es distinto”.

Naldy Saldaña habla en un programa de televisión, y la pantalla muestra diversas imágenes que complementan la información sobre su denuncia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hablé una vez y lo único que ustedes hicieron es defender a su orquesta. Lo que querían es que yo saque pruebas. Lastimosamente no tenía pruebas. Y ahora que Naldy las sacó, ¿qué más quieren? Han sido dos personas que han salido a hablar ella y yo. Es horrible, es volver a vivir lo mismo. Ver ese video es como volver al pasado”, indicó.

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Las revelaciones de Naldy Saldaña alentaron a otra exintegrante, Sharon Vergara, a romper el silencio después de más de 20 años. Vergara, pionera en el grupo y quien integró la orquesta años atrás, relató que “eso ha sido en el 2004, si no me equivoco, habré tenido 21 años. Él se intentó propasar conmigo, intentó tocarme, intentó besarme. Y no fue la primera vez, fueron varias veces. Yo me he quejado. Bueno, es que es familiar, pues, ¿no? Y finalmente no había como que una llamada de atención”.

La exintegrante agregó que la actitud del director era persistente y que su cercanía con los responsables de la orquesta limitaba cualquier respuesta institucional: “Él manejaba el bus, subía y como que quería tocarte la pierna y siempre intentaba meter la mano”.

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Al comunicar lo ocurrido a Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, Vergara recibió como respuesta que el tema se abordaría internamente, aunque nunca se produjo una sanción o advertencia formal. La influencia de la familia dentro del grupo habría dificultado cualquier intervención.

Magaly TV La Firme resaltó la gravedad de los testimonios y la falta de acción por parte de los responsables de La Bella Luz. La denuncia de Naldy Saldaña no solo puso en el centro de la discusión la situación de las mujeres en el ámbito de la cumbia, sino que también destapó una serie de relatos que involucran a figuras históricas de la agrupación.

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Abuso de poder

La información difundida por Magaly TV La Firme detalla que el caso no se limita a estos dos testimonios. Otros exintegrantes de La Bella Luz, como Eduardo Ortúzar, también señalaron conductas impropias del director musical. Ortúzar, quien formó parte de la agrupación hasta febrero del año pasado, 2025, sostuvo que Sánchez Chavesta “aprovechaba de su poder como director para poder insinuarse a las chicas. (Les decía) ‘Sal conmigo y te doy un tema’, algo así. Eso sí lo vi yo también muchas veces”.

Las acusaciones desencadenaron la separación de César Sánchez Chavesta de la dirección musical del grupo. Hasta ese momento, ninguna de las denuncias previas había derivado en medidas disciplinarias, pese a que varios integrantes manifestaron conocer la existencia de conductas inapropiadas dentro del entorno laboral.

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Tanto Camila Talavera como Sharon Vergara coincidieron en que los propietarios y directivos de La Bella Luz sabían de los hechos y no intervinieron para proteger a las víctimas ni prevenir situaciones similares. La exposición pública del caso ha generado repercusión en la comunidad artística y entre los seguidores de la agrupación, quienes demandan transparencia y sanciones efectivas.

Exintegrantes de La Bella Luz relatan acoso y señalan omisión de los dueños.