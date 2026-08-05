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JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

Candidato de facto. El partido celeste se queda sin un aspirante formal al sillón metropolitano, pero, en el escenario que se imponga en las urnas, el excandidato presidencial juraría al cargo por ser el primer regidor

Dos hombres sonrientes posan al aire libre, uno de ellos con traje blanco levanta el brazo mientras el otro viste polo azul y gorra con una 'R'
Luis Rubio, excandidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, aspirante a primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)
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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro aceptó la renuncia del médico cirujano Luis Rubio Idrogo a la alcaldía de Lima Metropolitana, por lo que Rafael López Aliaga asumiría como burgomaestre si es que Renovación Popular gana en las urnas el próximo domingo 4 de octubre.

“De la revisión del escrito de renuncia y de la documentación obrante en autos, se verifica que don Luis Isael Rubio Idrogo ha presentado su solicitud dentro del plazo previsto en el cronograma electoral, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 40 del Reglamento; por lo que corresponde aceptar la renuncia formulada”, se lee en la resolución emitida hoy miércoles 5 de agosto.

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Así, Rubio queda fuera de la lista que presentó Renovación Popular para Lima Metropolitana que seguirá en carrera, pero sin un candidato formal para el cargo de alcalde provincial. No obstante, en los hechos, el candidato a burgomaestre pasaría a ser el primer regidor o teniente alcalde, es decir, Rafael López Aliaga.

Documento oficial con texto en español. Aceptación de la renuncia de Luis Isael Rubio Idrogo como candidato a alcalde para Elecciones Municipales Lima 2026
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro acepta la renuncia de Luis Isael Rubio Idrogo como candidato a alcalde de la Municipalidad Provincial de Lima para las Elecciones Municipales 2026.

En el escenario de que Renovación Popular logre superar a los otros partidos el próximo domingo 4 de octubre, al no tener un candidato a alcalde, asumiría el regidor con el número 1.

El JEE Lima Centro ya formalizó el último martes la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde de Lima Metropolitana, luego de que venciera el plazo de tres díassin que ningún ciudadano presentara una tacha. La inscripción se concretó pocas horas después de que Rubio presentara su renuncia ante el mismo organismo, alegando “razones estrictamente personales”.

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Presidente del JNE a favor de reelección

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pronunció a favor de restablecer la reelección de autoridades locales, aunque evitó referirse de forma directa a la maniobra electoral que podría permitir al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, perpetuarse en el cargo.

Roberto Burneo considera que, tras las Elecciones Municipales y Regionales 2026, el Congreso debería debatir la continuidad de la prohibición de reelección. Video: JNE

En conferencia de prensa, los periodistas le preguntaron sobre la renuncia de Luis Rubio Idrogo —quien encabezaba la lista de Renovación Popular como candidato a la alcaldía— y su efecto práctico: que López Aliaga, inscrito como candidato a teniente alcalde, podría acceder a la alcaldía de Lima si su agrupación obtiene la primera mayoría en los comicios del 4 de octubre. Burneo eludió el fondo del asunto y se limitó a señalar que el JNE “no legisla” y que sus decisiones se toman “de forma independiente y objetiva sobre la base constitucional, legal y los reglamentos aprobados”.

Sobre la reelección, el magistrado fue más explícito: “Personalmente yo puedo decir que en lo que son gobiernos locales, hablamos de distritales, municipales, debería permitirse la reelección, porque estamos hablando de la elección del buen vecino que administra los recursos y que es el pueblo el más cercano a ellos el que le da esa confianza”. Agregó que el Congreso debería abrir ese debate una vez concluidas las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre.

Critican maniobra

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, criticó abiertamente las recientes maniobras políticas de Rafael López Aliaga, señalando que responderían a un interés personal por mantener influencia y poder en el escenario electoral.

Durante una entrevista, Bruce afirmó que el exalcalde ha mostrado un patrón de conducta orientado exclusivamente a preservar su poder político. Recordó que López Aliaga, en una postulación anterior, prometió no renunciar al cargo municipal para participar en las elecciones presidenciales, pero finalmente lo hizo. También criticó que, tras no ganar los comicios presidenciales, no asumiera el escaño al Senado que había solicitado.

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