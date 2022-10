Kate del Castillo apagó 50 velitas: un repaso de su visita a Perú para grabar ‘La Reina del Sur’

Kate del Castillo y su visita a Perú hace un año. Instagram/ El Peruano

‘La Reina del Sur’, protagonizada por Kate del Castillo, se estrenó el pasado 18 de octubre en medio de gran expectativa. El regreso de Teresa Mendoza, sin duda alguna, era el más esperado para los fieles seguidores que viven su historia desde la primera temporada. Los fans peruanos no han sido ajenos a esta emoción, no solo por la trama, sino también por el solo de saber que nuestros paisajes fueron testigos de las grabaciones.

Recordemos que en octubre del 2021, Kate del Castillo llegó a Perú junto a sus compañeros para grabar algunas escenas de la serie. La visita logró paralizar a los peruanos, quienes no dudaron en llegar al C entro de Lima y a Cusco para ver, aunque sea de lejos, a tremendas figuras de Telemundo.

Este 23 de octubre, la mexicana apagó sus 50 velitas. Muy orgullosa dio la bienvenida a sus 5 décadas, con unas instantáneas en Instagram donde luce más atrevida y sensual que nunca. Como se sabe, la actriz se ha caracterizada por demostrar su femineidad sin ningún tabú, ni muchos callar alguna opinión que tenga por más polémica que ésta sea.

En su llegada a nuestro país, Kate del Castillo no dio muchas declaraciones a la prensa. Sin embargo, se mostró muy agradecida por el recibimiento de los peruanos a través de su cuenta de Instagram, donde no dejó de postear y repostear las experiencias que estaba viviendo.

La actriz mexicana grabó escenas específicamente en la sagrada ciudadela inca Machu Picchu y en el Centro Histórico de Lima, alborotando a cientos de personas con su presencia.

“La gente fue increíble. Yo me sentía una rockstar. La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y cariño. La mejor comida que he tenido en mi vida, una cosa increíble”, comentó Kate del Castillo meses después, en una conferencia de prensa vía zoom.

Respecto a Cusco, calificó a la Ciudadela Inca como un lugar que la llenó de energía. “Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como es Perú, como es Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía. Pocas veces he experimentado algo así”, dijo en aquella ocasión.

“Es un país muy hermoso, la gente es hermosísima y la gastronomía es impresionante. Fui muy feliz allí. La gente fue increíble. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, añadió.

Kate del Castillo llegó un 11 octubre y se despidió el 17 de octubre de 2021. Lima también fue escenario para las interpretaciones de la actriz, llevándose acabo el rodaje en Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Centro de Lima, así como en la provincia constitucional del Callao.

Kate del Castillo afirma que desea regresar al Perú luego de quedar impresionada con su gente y gastronomía. (Fuente: Telemundo Internacional / conferencia vía Zoom)

¿Quiénes actúan en ‘La Reina del Sur’?

Kate del Castillo (Teresa Mendoza), Isabella Sierra (Sofía Dantés), Humberto Zurita (Epifanio Vargas), Antonio Gil (Oleg Yosikov), Alejandro Calva (César Güemes “Batman”), Kika Edgar (Genoveva Alcalá), Lincoln Palomeque (Faustino Sánchez Godoy), Emannuel Orenday (Danilo Márquez), Tiago Correa (Jonathan Peres), Eduardo Yáñez, Cuca Escribano, Sara Vidorreta, Agata Clares, Noe Hernández, Horacio Garcia Rojas, Ed Trucco, Carlos Valencia, Arturo Ríos, Denia Agalianou, Anderley Palomino, Fernando Solorzano, Victor Rebull. Además, cuenta con la participación especial de Sofia Lama, Matías Novoa y Beth Chamberlin.

¿Dónde y a qué horas puedes ver ‘La Reina del Sur 3′?

La tercera temporada de la serie sobre Teresa Mendoza (Kate del Castillo) se estrenó el martes 18 de octubre y puedes verlo en las siguientes horas según el país en donde estás. Telemundo transmite la serie de lunes a viernes a las 9 p.m. ET / 8 p.m. A continuación según país.

- Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador a las 8:00 p. m.

- Puerto Rico, Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p. m.

- Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay a las 10:00 p. m.

- España 03:00 a. m. del miércoles 19 de octubre.

¿Cómo ver ‘La Reina del Sur 3′ online?

Puedes ver los capítulos completos de ‘La Reina del Sur 3′ online, en la app de Telemundo para iOS y Android, o en tu smart TV (Roku, Fire TV, Apple TV, Samsung TV, XBox).

¿Cuál es la trama de ‘La Reina del Sur 3′?

La tercera temporada de La Reina del Sur comienza cuatro años después del impresionante final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza (Kate del Castillo), quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Ahora, Teresa Mendoza se enfrenta a la misión más peligrosa de su vida: dejará todo atrás para triunfar, incluso si eso significa tener que quemar su trono como ‘La Reina del Sur’.

En esta tercera temporada, despojada de su libertad y nuevamente separada de su amada hija, Sofia (Isabella Sierra), Teresa Mendoza se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA. Luego de un dramático escape, Teresa se involucra en una nueva e inesperada alianza, arriesgando su vida en un recorrido por toda América Latina y atacando a la DEA de una manera que nadie se atrevió a imaginar. Las posibilidades de supervivencia son pocas. La decisión de luchar es absoluta. Finalmente, Teresa puede ver la meta que tanto anhela, dejar su pasado atrás para limpiar su nombre y vivir una vida en paz junto a su hija.

