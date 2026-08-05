Naldy Saldaña contradice que Óscar Custodio la impulsara a denunciar acoso: “Ya había tomado esa decisión”

La exintegrante de La Bella Luz aseguró que acudió a reunirse con el dueño de la orquesta con una decisión ya tomada: presentar la denuncia y emprender acciones legales por el presunto acoso que asegura haber sufrido. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

Las declaraciones de Naldy Saldaña en ‘Magaly TV La Firme’ continúan revelando nuevos detalles sobre el caso de presunto acoso sexual que denunció contra el director musical de La Bella Luz. En esta oportunidad, la cantante respondió a una de las afirmaciones realizadas por el abogado Benji Espinoza, quien aseguró que Óscar Custodio fue quien la animó a presentar la denuncia ante las autoridades.

Según la defensa legal del empresario, el propietario de la agrupación le habría recomendado denunciar los hechos y le habría brindado todas las facilidades para cumplir con las diligencias del proceso. Sin embargo, la exintegrante de la orquesta sostuvo que esa versión no refleja lo que realmente ocurrió.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Magaly Medina recordó las declaraciones ofrecidas por el abogado de Óscar Custodio, quien señaló que el empresario actuó de inmediato tras conocer lo sucedido.

“Cuando ella le comenta los hechos, Óscar Custodio le dice de manera expresa y clara: ‘Denúncialo, para que a través de la investigación se esclarezcan los hechos’”, manifestó Benji Espinoza.

El abogado también afirmó que la empresa autorizó los permisos que la cantante necesitó para asistir a la denuncia, las evaluaciones psicológicas y otras diligencias.

Naldy Saldaña contradice versión del abogado de Óscar Custodio: "Yo le dije que iba a denunciar". Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo ya había decidido denunciar”

Tras escuchar nuevamente esa versión, Naldy Saldaña explicó que la reunión con Óscar Custodio ocurrió horas después del presunto hecho denunciado, cuando la agrupación estaba por iniciar una gira artística.

PUBLICIDAD

La cantante aseguró que acudió a conversar con el empresario llevando consigo una decisión que ya había tomado.

“Cuando yo decido ir a mostrarle el video a don Óscar, el mismo día que pasó en la madrugada, nosotros teníamos una gira de una semana. Entonces yo fui muy convincente diciéndole: ‘Yo voy a poner la denuncia. Ahorita, terminando de hablar con usted, yo voy a poner la denuncia’”, recordó.

De acuerdo con su relato, la respuesta del dueño de La Bella Luz llegó después de escuchar esa decisión. “Él lo que me dijo fue: ‘Bueno, sí, denúncialo’. Porque no fue que él me dijo; yo le dije directamente: ‘Yo voy a poner la denuncia’. Sea la decisión que usted tome, yo voy a tomar mis decisiones y las acciones legales que me corresponden’”, afirmó.

PUBLICIDAD

Con esas declaraciones, la artista marcó distancia de la versión difundida por la defensa legal del empresario, insistiendo en que la iniciativa de acudir a las autoridades partió únicamente de ella.

Naldy Saldaña contradice versión del abogado de Óscar Custodio: "Yo le dije que iba a denunciar". Captura: Magaly TV La Firme.

Esperaba conocer qué decisión tomaría Óscar Custodio

Durante la conversación con Magaly Medina, la cantante explicó que su intención al reunirse con el dueño de la agrupación no era imponerle una medida disciplinaria, sino informarle lo ocurrido y conocer cuál sería su posición frente al caso.

La conductora le preguntó si Óscar Custodio reaccionó con indignación o si anunció alguna medida inmediata contra el director musical denunciado. “¿Él se molestó, se indignó, dijo ‘lo voy a separar’ o te dijo ‘tú no me vas a decir qué cosa tengo que hacer’?”, consultó Magaly.

PUBLICIDAD

Naldy Saldaña contradice versión del abogado de Óscar Custodio: "Yo le dije que iba a denunciar". Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta de Naldy Saldaña reveló cómo se desarrolló esa conversación. “Sí, él me dijo que yo no le iba a imponer la decisión que él tome”, recordó. Frente a ello, aseguró que dejó en claro cuál era el propósito de su visita.

“Yo le respondí: ‘Está bien, don Óscar. Yo no he venido a decirle lo que tenga que hacer, sino que usted tome la decisión que crea conveniente ante la situación y ante el video que yo le estoy mostrando. Yo soy una trabajadora más y respeto mucho a usted y a su esposa, porque también estaba presente’”, manifestó.

PUBLICIDAD

La cantante agregó que nunca buscó condicionar la decisión del empresario. “Yo no he venido a imponer nada, pero sí necesitaba que la decisión estaba en sus manos”, sostuvo.

Naldy Saldaña contradice versión del abogado de Óscar Custodio: "Yo le dije que iba a denunciar". Captura: Magaly TV La Firme.

Decidió no asistir a la gira con la orquesta

Otro aspecto que reveló durante la entrevista fue que, tras esa reunión, optó por no participar en la gira que La Bella Luz tenía programada.

Según explicó, el impacto emocional que atravesaba le impedía continuar con sus actividades artísticas. “Yo le dije: ‘No pienso ir a esta gira’, porque obviamente estaba bastante afectada. Yo no viajé esa semana porque le dije que no iba a ir”, contó.

La artista señaló que esa fue una decisión personal tomada luego de conversar con el propietario de la agrupación.

Naldy Saldaña contradice versión del abogado de Óscar Custodio: "Yo le dije que iba a denunciar". Captura: Magaly TV La Firme.

Aclara cómo fueron los permisos para asistir a las diligencias

La exintegrante de La Bella Luz también respondió a otra afirmación realizada por el abogado Benji Espinoza, quien sostuvo que la empresa le otorgó permisos especiales para cumplir con las diligencias del proceso.

PUBLICIDAD

Según la cantante, esa situación fue distinta. “Ellos dicen que me dieron permisos. Solamente fueron dos veces y yo no pedí permiso. Yo informé que tenía una cita”, aclaró.

Naldy Saldaña contradice versión del abogado de Óscar Custodio: "Yo le dije que iba a denunciar". Captura: Magaly TV La Firme.

Precisó que esas citas estaban relacionadas con las evaluaciones psicológicas y otros procedimientos habituales dentro de una investigación.

“Yo tenía que asistir a las citas que tenía con el psicólogo”, indicó. Para la artista, informar sobre esas diligencias no puede interpretarse como un beneficio extraordinario concedido por la empresa.

Naldy Saldaña contradice versión del abogado de Óscar Custodio: "Yo le dije que iba a denunciar". Captura: Magaly TV La Firme.