Naldy Saldaña rompe en llanto al recordar la reunión con La Bella Luz tras su denuncia: “Váyanse bien de la casa donde comen”

La exintegrante de La Bella Luz explicó que esperaba respaldo de la agrupación, pero sintió que las palabras que escuchó hicieron más difícil su permanencia. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Uno de los momentos más tensos revelados por Naldy Saldaña durante su entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ fue la reunión que sostuvo con integrantes de La Bella Luz después de presentar su denuncia contra el director musical César Sánchez Chavesta por un presunto caso de acoso sexual.

La cantante recordó que aquel encuentro, ocurrido en julio, se convirtió en una situación emocionalmente complicada para ella, pues aseguró que las palabras que escuchó durante la conversación la hicieron sentirse cuestionada y sin el respaldo que esperaba por parte de la agrupación.

Durante la entrevista con Magaly Medina, se mostraron imágenes de aquella reunión en la que aparece Naldy Saldaña visiblemente afectada mientras escucha las intervenciones de los integrantes de la orquesta.

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"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

La reunión ocurrió después de que la denuncia ya era conocida

Según explicó la cantante, aquel encuentro se realizó cuando la agrupación ya tenía conocimiento de la denuncia presentada contra el director musical.

Naldy precisó que ese momento ocurrió durante el último día que trabajó con la orquesta. “Eso fue, de hecho, el último día que yo trabajé, que fue un domingo, el domingo 19 de julio”, recordó durante la entrevista.

La artista explicó que para entonces la situación ya era conocida dentro de la agrupación y que ella llegó a la reunión con una carga emocional importante debido a todo lo que había ocurrido.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase que la hizo quebrarse

Durante el programa se mostró parte de la intervención del director musical en la reunión, donde habló sobre las personas que deciden retirarse de la orquesta.

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En el video se escucha decir: “Es raro que una persona que se va hable bien de la orquesta y como dice mi primo Óscar, eso ya tenemos callos. Yo sé que se van a ir de repente otras personas, pero váyanse bien de la casa de donde comen, porque esto en este mundo todo da vuelta y si vas hablando mal de la gente que te da que comer, te va a ir prácticamente mal”.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

Al escuchar nuevamente esas palabras, Magaly Medina le preguntó a Naldy si sintió que ese mensaje estaba dirigido hacia ella.

La cantante respondió afirmativamente y terminó quebrándose al recordar ese momento. “Sí, yo nunca me quise ir de la orquesta”, expresó entre lágrimas.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo me quedé un mes más esperando respaldo”

Uno de los puntos que más afectó a Naldy Saldaña fue recordar que, pese a la situación que atravesaba, decidió continuar trabajando dentro de la agrupación.

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La cantante explicó que no tomó la decisión de retirarse inmediatamente porque esperaba que la empresa adoptara medidas que le permitieran continuar.

“Por eso yo me quedé un mes más ahí a trabajar, a pesar de...”, dijo antes de quebrarse. La artista explicó que su intención nunca fue perjudicar a la agrupación ni alejarse de sus compañeros.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo nunca me quise ir de la orquesta”, insistió. Según relató, permaneció en el grupo porque tenía la esperanza de contar con un respaldo más firme tras comunicar lo ocurrido.

“Yo me quedé un mes más ahí porque sí esperé, la verdad, contar con un verdadero respaldo”, señaló.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

Naldy salió llorando de la reunión

Durante la entrevista, Magaly Medina recordó que en las imágenes se observa cómo la cantante empieza a llorar y posteriormente decide retirarse del lugar.

La conductora señaló que el momento era revelador porque mostraba el estado emocional en el que se encontraba Naldy durante esa reunión.

Tras salir del ambiente donde se desarrollaba la conversación, según se mostró en el programa, Mackely Luján fue detrás de ella para acompañarla.

Para la cantante, ese episodio reflejó el difícil momento que estaba atravesando mientras intentaba continuar con sus actividades profesionales.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

Sentía que no podía seguir en esas condiciones

Durante la entrevista, Naldy Saldaña explicó que intentó mantenerse firme y continuar trabajando por respeto al proyecto musical y a las personas con las que compartía escenario. Sin embargo, aseguró que ver que la situación no cambiaba terminó afectándola emocionalmente.

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“Yo seguí ahí con ellos hasta ese último día que ya vi que no había pasado nada”, contó. La cantante señaló que lo más complicado fue observar que el director musical continuaba participando normalmente en las actividades de la agrupación mientras ella atravesaba el proceso de denuncia.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

Un momento que marcó su salida de La Bella Luz

El recuerdo de aquella reunión se convirtió en uno de los momentos más sensibles de la entrevista, pues mostró la parte emocional del proceso que vivió la cantante después de denunciar los hechos.

Para Naldy Saldaña, abandonar La Bella Luz no fue una decisión sencilla. Según explicó, se trataba de un espacio al que le tenía cariño y donde había construido una relación cercana con varios integrantes.

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Sin embargo, afirmó que la falta del apoyo que esperaba y la forma en que se desarrolló aquella reunión influyeron en su decisión final de alejarse de la agrupación.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.