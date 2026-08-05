Perú
Agregar Infobae enGoogle

Feriado 6 de agosto: estos son los horarios del Metropolitano, Línea 1 del Metro, corredores y otros transportes

La ATU dispuso modificaciones en los servicios de transporte para facilitar los traslados de los ciudadanos durante la fecha conmemorativa, incluyendo taxis y buses alimentadores

ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)
ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)
Guardar

El próximo jueves 6 de agosto, los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán un horario especial por el feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Junín, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De acuerdo con la ATU, el transporte regular operará desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche, aunque este horario podría variar dependiendo de la demanda registrada en cada ruta.

Los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán un horario especial por el feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Junín| Andina
Los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán un horario especial por el feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Junín| Andina

¿Cuáles son los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores?

  • Los usuarios podrán contar con taxis autorizados durante las 24 horas.
  • Entre los sistemas masivos de transporte, la Línea 1 del Metro de Lima funcionará desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Durante ese lapso, la frecuencia de los trenes oscilará entre 4,5 y 15 minutos, de acuerdo con la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao mantendrá su horario habitual, atendiendo a los pasajeros entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.
  • El servicio Metropolitano también modificará sus horarios. Los servicios regulares A, B y C funcionarán de 5 de la mañana a 10 de la noche, mientras que el Expreso 1 circulará de 6 de la mañana a 9 de la noche. El Expreso 5 estará disponible entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Los buses alimentadores extenderán su operación hasta las 11 de la noche.
  • Respecto a los corredores complementarios, la ATU indicó que sus unidades cubrirán sus rutas habituales entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, permitiendo a los usuarios planificar sus traslados en función de estos horarios especiales.
  • El servicio Aerodirecto, que conecta puntos clave de la ciudad con el aeropuerto, operará bajo sus rutas y horarios habituales.
Línea 2 - Metro de Lima
Línea 2 - Metro de Lima

¿Por qué es feriado el 6 de agosto?

En el calendario peruano, el 6 de agosto figura como feriado por la Batalla de Junín, que se desarrolló el 1824, uno de los episodios más relevantes de la ofensiva final por la independencia sudamericana. El combate tuvo lugar en la Pampa de Junín y enfrentó al ejército libertador liderado por Simón Bolívar con las tropas realistas del imperio español. El resultado favoreció a los patriotas y debilitó la capacidad española para sostener su dominio en la región, lo que impulsó el camino hacia la independencia definitiva.

PUBLICIDAD

La jornada se instauró como feriado nacional en reconocimiento del peso histórico de la batalla y del esfuerzo de los combatientes. En distintas partes del país se realizan actividades cívicas y actos oficiales para recordar el acontecimiento y su lugar en la historia del Perú.

Los feriados que faltan

  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Temas Relacionados

Metropolitanoperu-noticiasFeriados en PerúLínea 1 del Metro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

Candidato de facto. El partido celeste se queda sin un aspirante formal al sillón metropolitano, pero, en el escenario que se imponga en las urnas, el excandidato presidencial juraría al cargo por ser el primer regidor

JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

¿Usas el microondas para calentar o cocinas? Los cuidados que debes tener con los recipientes

El microondas no es el problema, sino el recipiente que utilizas. Expertos explican qué materiales evitar y cuáles son más seguros para calentar o cocinar alimentos

¿Usas el microondas para calentar o cocinas? Los cuidados que debes tener con los recipientes

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 5 de agosto de 2026

El IGP reportó dos movimientos sísmicos de magnitud 4.0 registrados el 4 de agosto de 2026 en las regiones de Ucayali y San Martín. Los eventos ocurrieron cerca de Pucallpa y Saposoa.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 5 de agosto de 2026

Eva Ayllón, Amy Gutiérrez, Dayan Flor y Milena Warthon, las figuras peruanas que buscan una nominación en los Latin Grammy 2026

Cantante consolidadas y jóvenes promesas de la música nacional compiten en categorías como pop, folclore y salsa, en una edición que promete visibilidad internacional para los artistas del país

Eva Ayllón, Amy Gutiérrez, Dayan Flor y Milena Warthon, las figuras peruanas que buscan una nominación en los Latin Grammy 2026

Naldy Saldaña afirma que mostró video a Óscar Custodio y a su esposa antes de la denuncia: “Él me dijo que yo no le iba a imponer”

La exintegrante de La Bella Luz desmintió la versión difundida por la defensa del empresario y contó que llegó a esa reunión con la decisión tomada, tras mostrar el video de lo ocurrido

Naldy Saldaña afirma que mostró video a Óscar Custodio y a su esposa antes de la denuncia: “Él me dijo que yo no le iba a imponer”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

Presidente del JNE evita referirse al caso de Rafael López Aliaga, pero cree que “debe permitirse la reelección”

¿Reelección encubierta? Más de 130 alcaldes electos en 2022 postulan en 2026 como primer regidor a nivel nacional

Papa León XIV se reunirá en privado con Keiko Fujimori: “Va a ser una manifestación de reconciliación”

Ollanta Humala revela por qué no se asiló en Brasil junto a Nadine Heredia: “¿Quién iba a defender acá nuestro buen nombre?"

ENTRETENIMIENTO

Eva Ayllón, Amy Gutiérrez, Dayan Flor y Milena Warthon, las figuras peruanas que buscan una nominación en los Latin Grammy 2026

Eva Ayllón, Amy Gutiérrez, Dayan Flor y Milena Warthon, las figuras peruanas que buscan una nominación en los Latin Grammy 2026

Naldy Saldaña afirma que mostró video a Óscar Custodio y a su esposa antes de la denuncia: “Él me dijo que yo no le iba a imponer”

Naldy Saldaña rompe en llanto al recordar la reunión con La Bella Luz tras su denuncia: “Váyanse bien de la casa donde comen”

Naldy Saldaña desmiente al abogado de La Bella Luz y revela cómo obtuvo los videos tras denunciar por acoso: “Lo grabé con mi celular”

Camila Talavera y Sharon Vergara, exconcursantes de La Bella Luz, revelan que también sufrieron acoso y dueños no hicieron nada

DEPORTES

Perú perdió ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Perú perdió ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Perú vs Chile 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley masculino 2026

Resultados de la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos en la fase de grupos

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: así van Perú y las demás selecciones en el torneo

Entradas del Cienciano vs Botafogo: precios y dónde comprar para asistir a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026