Feriado 6 de agosto: estos son los horarios del Metropolitano, Línea 1 del Metro, corredores y otros transportes

ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)

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El próximo jueves 6 de agosto, los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán un horario especial por el feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Junín, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De acuerdo con la ATU, el transporte regular operará desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche, aunque este horario podría variar dependiendo de la demanda registrada en cada ruta.

Los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán un horario especial por el feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Junín| Andina

¿Cuáles son los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores?

Los usuarios podrán contar con taxis autorizados durante las 24 horas.

Entre los sistemas masivos de transporte, la Línea 1 del Metro de Lima funcionará desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Durante ese lapso, la frecuencia de los trenes oscilará entre 4,5 y 15 minutos, de acuerdo con la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao mantendrá su horario habitual, atendiendo a los pasajeros entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.

El servicio Metropolitano también modificará sus horarios. Los servicios regulares A, B y C funcionarán de 5 de la mañana a 10 de la noche, mientras que el Expreso 1 circulará de 6 de la mañana a 9 de la noche. El Expreso 5 estará disponible entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Los buses alimentadores extenderán su operación hasta las 11 de la noche.

Respecto a los corredores complementarios , la ATU indicó que sus unidades cubrirán sus rutas habituales entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, permitiendo a los usuarios planificar sus traslados en función de estos horarios especiales.

El servicio Aerodirecto, que conecta puntos clave de la ciudad con el aeropuerto, operará bajo sus rutas y horarios habituales.

Línea 2 - Metro de Lima

¿Por qué es feriado el 6 de agosto?

En el calendario peruano, el 6 de agosto figura como feriado por la Batalla de Junín, que se desarrolló el 1824, uno de los episodios más relevantes de la ofensiva final por la independencia sudamericana. El combate tuvo lugar en la Pampa de Junín y enfrentó al ejército libertador liderado por Simón Bolívar con las tropas realistas del imperio español. El resultado favoreció a los patriotas y debilitó la capacidad española para sostener su dominio en la región, lo que impulsó el camino hacia la independencia definitiva.

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La jornada se instauró como feriado nacional en reconocimiento del peso histórico de la batalla y del esfuerzo de los combatientes. En distintas partes del país se realizan actividades cívicas y actos oficiales para recordar el acontecimiento y su lugar en la historia del Perú.

Los feriados que faltan

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.