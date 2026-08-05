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Eva Ayllón, Amy Gutiérrez, Dayan Flor y Milena Warthon, las figuras peruanas que buscan una nominación en los Latin Grammy 2026

Cantante consolidadas y jóvenes promesas de la música nacional compiten en categorías como pop, folclore y salsa, en una edición que promete visibilidad internacional para los artistas del país

Artistas peruanos buscan un lugar en los Latin Grammy 2026 con propuestas innovadoras
Artistas peruanos buscan un lugar en los Latin Grammy 2026 con propuestas innovadoras
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El proceso de selección para la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy 2026 ya comenzó y los artistas peruanos se suman con entusiasmo a la lista de postulantes que aspiran a un lugar entre los nominados de la Academia Latina de la Grabación. Este año, figuras consolidadas como Eva Ayllón, Susana Baca y Tony Succar se unen a talentos emergentes como Amy Gutiérrez, Milena Warthon y Dayan Flor, todos ellos presentando álbumes y canciones que buscan ser reconocidos en una de las premiaciones más importantes de la música latina.

La fase actual corresponde a la etapa de “consideración”, en la que músicos, compositores y productores promocionan sus proyectos a través de redes sociales y medios especializados, acompañando sus publicaciones con el mensaje “para su consideración Latin Grammy”. El objetivo es captar la atención de los integrantes con derecho a voto de la Academia, quienes evaluarán las propuestas hasta el lunes 10 de agosto.

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Entre las propuestas más destacadas se encuentra la de Milena Warthon, quien busca su primera nominación como Mejor álbum pop contemporáneo con su disco ‘Latinchola’. Su trabajo, que fusiona sonidos andinos con pop moderno, ha sido bien recibido por el público y la crítica, consolidando a la artista como una de las voces jóvenes más representativas de la escena peruana actual.

En la categoría de Mejor canción pop, Amy Gutiérrez postula con ‘Cuidado conmigo’, una composición de Rodrigo Revoredo. La artista, reconocida por su potencia vocal y su versatilidad, espera dar el salto internacional y posicionar su propuesta en un mercado competitivo y diverso.

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Amy Gutiérrez busca un lugar en los Latin Grammy 2026.
Amy Gutiérrez busca un lugar en los Latin Grammy 2026.

Dura competencia

Por su parte, Dayan Flor apuesta por el folclore y presenta su disco ‘Herencia sureña’ en la categoría Mejor Álbum Folclórico. La cantante de Juliaca, que ya fue prenominada como mejor vocalista en los InterContinental Music Awards 2026, enfrenta una competencia directa con figuras como Eva Ayllón —quien postula con ‘Concierto De Gala -Desde El Gran Teatro Nacional Live’—, Pepe Alva (‘Himnos De La Tierra, Vol.1’) y Susana Baca (‘El Viaje De La Lengua’), todas ellas referentes de la música tradicional peruana.

Eva Ayllón y Susana Baca.
Eva Ayllón y Susana Baca.

“Este álbum fue creado con muchísimo amor, respeto por nuestras raíces y el deseo de compartir la esencia de nuestra tierra a través de cada canción. Gracias al extraordinario equipo de músicos, compositores, productores e ingenieros que hizo posible este proyecto”, expresó Dayan Flor. La artista ha sido considerada en la categoría Mejor canción de raíces gracias a ‘Puedo vivir sin ti’, tema escrito por Lino Roshel Larico Turpo e interpretado junto a Milder Oré.

Dayan Flor
Dayan Flor

La presencia de Tony Succar, ganador de un Grammy, añade peso a la representación peruana. Succar postula con su álbum ‘Asuccar’ en la categoría Mejor álbum de salsa. El productor y percusionista, conocido por su creatividad y colaboraciones internacionales, también busca una nominación para ‘Afincao’, una colaboración con Gilberto Santa Rosa y el hijo de Mimi Succar, en la categoría Mejor canción tropical.

“Agradecido por poder presentar este proyecto para su consideración. ‘Asuccar’, un disco hecho con muchísimo amor y sabor, junto a un equipo extraordinario de músicos, artistas, compositores e ingenieros. Desde ya, felicito a todos mis colegas que están compartiendo su música este año. He estado escuchando producciones increíbles, y eso me inspira a seguir creando, creciendo y retándome en cada nuevo proyecto”, expresó Succar a través de sus redes sociales.

La variedad de propuestas presentadas este año refleja la diversidad y el dinamismo de la música peruana. Desde el folclore tradicional hasta el pop contemporáneo y la salsa, los artistas peruanos apuestan por una mayor proyección internacional y por el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación.

Tony Succar.
Tony Succar.

La votación, a cargo de miembros acreditados de la Academia, será determinante para definir la lista final de nominados, quienes competirán por los premios en la ceremonia que se realizará a finales de año. La expectativa es alta y tanto músicos como seguidores aguardan con atención los resultados de una de las fases más competitivas de la industria musical.

El avance de estas postulaciones no solo impulsa la carrera de los artistas involucrados, sino que también contribuye a la visibilidad global de la música peruana y sus diferentes expresiones.

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