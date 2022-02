La Reina del Sur: Kate del Castillo cuenta lo que más le gustó de Perú tras grabar escenas en Lima y Machu Picchu

Kate del Castillo habló sobre su experiencia de grabar en Perú. (Foto: Composición)

La Reina del Sur, la serie más exitosa de Telemundo, está próxima a regresar a la pantalla chica con su tercera temporada, que continuará la historia de Teresa Mendoza, personaje interpretado por Kate del Castillo.

En esta nueva temporada, la actriz mexicana tuvo que grabar varias escenas en Perú, específicamente en la sagrada ciudadela inca Machu Picchu y en el Centro Histórico de Lima, alborotando a cientos de personas con su presencia.

Durante una conferencia de prensa, la destacada actriz confesó a El Comercio cómo fue su visita a nuestro país y resaltó las cosas que más le gustaron, por las cuales volvería en una próxima oportunidad.

“La gente fue increíble. Yo me sentía una rockstar. La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y cariño. La mejor comida que he tenido en mi vida, una cosa increíble ”, comentó Kate del Castillo.

Sobre su experiencia grabando en Cusco, señaló: “Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como es Perú, como es Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía. Pocas veces he experimentado algo así”.

“Es un país muy hermoso, la gente es hermosísima y la gastronomía es impresionante. Fui muy feliz allí. La gente fue increíble. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, añadió.

Recordemos que Kate del Castillo estuvo en nuestro país desde el 11 octubre al 17 de octubre de 2021 para grabar escenas en Cusco y en varias zonas de Lima como Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Centro de Lima, así como en la provincia constitucional del Callao.

ACTORES PERUANOS EN LA REINA DEL SUR

La producción de La Reina del Sur no sólo ha elegido escenarios peruanos para grabar la tercera parte de la serie. La productora Ximena Cantuarias confirmó que se contará con la participación de diferentes actores peruanos para la interpretación de papeles importantes.

Luego de pasar el casting, los actores Mayella Lloclla, Rodrigo Palacios, Emnanuel Soriano y Gerardo Zamora fueron los elegidos para participar de la serie . A través de sus redes sociales, los artistas compartieron imágenes de las grabaciones de la exitosa serie de Telemundo.

Gerardo Zamora publicó foto de su primer encuentro con Kate del Castillo. (Foto: Instagram)

La actriz Mayella Lloclla, quien ha participado en varias producciones nacionales, compartió una fotografía en su red social de Instagram donde expresaba su agradecimiento por los mensajes que estuvo recibiendo tras confirmarse su participación en la serie.

“Gracias a todos por los hermosos mensajes y la bonita energía. Sí, me encuentro en Colombia rodando y prontito grabaremos en Perú también. Los quiero mucho”, se puede leer en la descripción de la foto que compartió la actriz.

Mayella Lloclla con Kate del Castillo. (Foto: Instagram)

TRAMA DE LA TERCERA TEMPORADA

Esta nueva historia dará un salto temporal de 4 años y comenzará en las cárceles de Estados Unidos donde la protagonista, Teresa Mendoza se encuentra cumpliendo condena en una prisión de máxima seguridad luego de ser acusada de asesinar a tres agentes antidrogas de la DEA.

Tras un intento de fuga exitoso, organizado por sus amigos Oleg y Jonathan, Mendoza viajará por varios países de Latinoamérica como Bolivia, Colombia y Perú en busca de información y respuestas para finalmente llegar a México.

Sin embargo, tras pisar tierras aztecas, se encuentra con una amarga sorpresa y es que su enemigo, Epifanio Vargas, es el actual presidente de la República mexicana.

¿DÓNDE VER LA REINA DEL SUR?

Si eres usuario de la plataforma streaming Netflix, puedes ver los capítulos completos online, los cuales están divididos en:

Temporada 1: 63 episodios

Temporada 2: 60 episodios

El dato: los capítulos están disponibles en HD para quienes quieran verlo en alta definición.

Otra opción para ver la serie de Kate del Castillo es a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, está disponible para iOS y Android.

