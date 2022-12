Magaly Medina lanza ‘ampay’ de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza en Punta Cana

Magaly Tv La Firme.

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora anunció un ‘ampay’ a la salsera Yahaira Plasencia con un desconocido cantante con quien fue vista en Punta Cana.

Magaly Medina reveló que el misterioso joven es Jair Mendoza, un joven que saltó a la vida artística tras su presentación en ‘La Voz Perú' del 2015.

“Tenemos unas imágenes de la Yaha, qué guardadita se la tenía, al estilo de muchos que tienen snacks por ahí, creo que la Yaha ahora tiene un galán que esconde. Yo no sé quién esconde a quién, ninguno de los dos da señales de que algo pasa”, mencionó la periodista.

Las imágenes que soltó la producción del programa de espectáculos muestra a Yahaira Plasencia caminando de la mano junto a Jair por la playa. Luego ambos se acuestan a tomar el sol para después terminar en un restaurante del lugar.

Ya por la noche fueron vistos bailando salsa en una discoteca de la zona. En un momento, la cámara espía los captó dándose un piquito.

“¿Quién es el galán? Es un total desconocido, sin embargo lo hemos visto a su lado desde febrero de este año. Yo creo que es un caramelito de la Yaha”, mencionó Magaly Medina.

Para la ‘Urraca’, esta supuesta relación beneficiaría más a Jair Mendoza, quien además está próximo a lanzar un disco. La conductora dejó entrever que se trataría de una estrategia de marketing por el ángulo de la cámara que los captó que habría sido manipulada por alguien “que tiene un lugar privilegiado”.

“Miren qué causalidad que la persona que nos mandó todo esto, parece que ha estado como siguiéndolos durante todo el hotel. Yo no entiendo a quién beneficia estas imágenes, ¿a ella? No, porque ella lo tenía escondido, un ‘caramelito’ que se estaba comiendo sin que nadie supiera. Pero este chico que es cantante, cantante desconocido, me dicen que en estos días va a lanzar un nuevo tema. ¿A quién conviene que estas imágenes salga? al desconocido”, sostuvo la conductora.

Cabe recordar que no es la primera vez que se vincula a la ‘Patrona’ con Mendoza. A inicios de este año se les había visto juntos en distintos eventos y ambos habían viajado, coincidentemente, a los mismos lugares en las mismas fechas. Tanto Yahaira Plasencia como Jair Mendoza habían negado que estuvieran en alguna relación.

Magaly se burla del debut de Yahaira como conductora

En una edición anterior de ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora dedicó unos minutos del programa para hablar sobre el debut de Yahaira Plasencia como presentadora de televisión en reemplazo de Jazmín Pinedo en ‘Más Espectáculos’. La cantante fue la compañera de ‘Choca’ Mandros, y opinó y presentó diferentes notas del mundo de la farándula.

Magaly Medina lanzó una ola críticas al desenvolvimiento de la artista frente a cámaras.

“Alguien tuvo la idea grandiosa de poner a Yahaira Plasencia en la mañana como conductora. Qué risa me da, a alguien que no tiene el lenguaje necesario, el vocabulario, el verbo”, mencionó la popular ‘Urraca’.

