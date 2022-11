Magaly Medina revela la exorbitante suma de dinero que le pagó Latina a Tilsa Lozano por entrevista. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina salió a defenderse una vez más por la entrevista que le realizó hace varios años a Tilsa Lozano, en el que se privó de consultarle a la exmodelo sobre su romance con el exfutbolista Juan Manuel Vargas.

Luego que Carlos Cacho saliera a decir que entrenó a la ‘ex Vengadora’ para que saliera victoriosa de dicha entrevista, la ‘Urraca’ aclaró que su enfrentamiento con la ahora jurado de ‘El Gran Show’ se vio afectada por un acuerdo que firmó su productor de ese entonces.

De acuerdo a la explicación que brindó Magaly Medina, donde mostró un documento para respaldar sus palabras, Tilsa Lozano puso varias conducciones para ser entrevistada por la ‘Urraca’, una de ellas fue que no le pregunte nada acerca de su romance con Juan Manuel Vargas.

Te puede interesar: Jazmín Pinedo mandó contundente mensaje a Magaly Medina por criticar la boda de Tilsa Lozano

Evidentemente, la polémica periodista en su momento se mostró en contra de este acuerdo, especialmente porque Latina le iba a pagar 50 mil soles para que se siente en su programa a responder todas sus dudas.

“Yo decía si le hemos pagado, ¿por qué Tilsa Lozano no va a responder? Se le pagó súper bien. Yo hasta ahora tengo todos los documentos y lo que se le pagó. Lo voy a decir, ¿saben cuánto le pagó Latina para que Tilsa vaya a mi programa? 50 mil soles y encima no entiendo cómo mi productor y la gerenta de producciones de Latina pudieron aceptar que la chica se sentara y que no conteste las reales preguntes que quería hacerle”, comentó.

Además, Magaly Medina señaló que Tilsa Lozano en ese tiempo, por alguna razón, gozaba de la protección de Susana Umbert, pues siempre la llamaba para cualquier proyecto del canal de San Felipe, esto pese a que los programas que dirigía la exmodelo no funcionaban.

Magaly Medina le responde fuerte y claro a Tilsa Lozano. (Instagram)

“Una locura pagarle 50 mil soles para que no hable nada, para que sentarse y no decir nada. Ella tenía muchas coronas en Latina en aquella época. Cuando Susana Umbert era la gerenta de producciones, la ponía en todos lados, hasta le daba programas de televisión pese a que no funcionaba porque no vale ni un centavo como animadora”, indicó.

Te puede interesar: Dalia Durán a Magaly Medina tras entrevista de John Kelvin: “Solo tú le habrías dicho sus verdades”

Asimismo, para sorpresa de más de uno, Magaly Medina sostuvo que a ella nunca le importó que Susana Umbert haya aceptado las condiciones que puso Tilsa Lozano para la entrevista, sino que lo hiciera su entonces productor Ney Guerrero, provocando que se rompa su vínculo laboral y de amistad.

“Lo que a mí me dolio, no que Susana Umbert hiciera eso porque era su protegida, sino que mi productor fue lo que me dolió, que también siendo mi amigo haya aceptado un acuerdo tan vergonzoso e indigno para un periodista como yo. Lógicamente, esto causó una grave crisis profesional entre Ney y yo que terminó con su renuncia meses más tarde. Tuvimos un quiebre, no solo en lo profesional, sino también en lo amical, que con el tiempo se arregló porque finalmente yo no vivo de este tipo de cosas”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO