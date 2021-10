Jonathan Maicelo es encañonado dentro de su gimnasio y le roban cadena de oro de 18 mil soles

Jonathan Maicelo sufrió un asalto el pasado miércoles 29 de septiembre. (Foto: USI)

La delincuencia cobró una nueva víctima y esta vez fue Jonathan Maicelo, destacado boxeador peruano. El deportista fue asaltado dentro de su gimnasio ‘Fighter Fit’, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. ¿Cómo ocurrió el robo?

Según informó Latina Televisión, el hecho delictivo sucedió el pasado miércoles 29 de septiembre a las 10 p.m. cuando dos ladrones, de nacionalidad venezolana, ingresaron a su local para obligar a las personas a entregar sus pertenencias.

En cuestión de minutos, los delincuentes lograron sustraer las pertenencias de las víctimas. En el caso de Jonathan Maicelo, lo despojaron de una cadena de oro con incrustaciones de diamantes, valorizada en 18 mil soles, además de un celular de alta gama y un reloj vintage que había comprado en Estados Unidos .

Tras perpetrar el asalto, los asaltantes se fueron caminando del lugar. Los trabajadores del gimnasio prefirieron no dar declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya iniciaron una investigación.

JONATHAN MAICELO CUENTA SU VERSIÓN

El campeón nacional e internacional de box recordó los momentos de terror que vivió cuando fue asaltado dentro de su gimnasio, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Sucre.

“Había apagado las luces donde la gente entrena. Estaba con mis chicos de venta conversando y cuadrando las ventas. La puerta estaba abierta y entraron dos ‘venecos’ armados. Uno se quedó vigilando la puerta y el otro apuntando a mí porque yo estaba delante del mostrador”, señaló para el diario Trome.

Señaló, además, que una de sus trabajadoras rompió en llanto al observar a los delincuentes con arma en mano. Por ese motivo, el deportista decidió no poner resistencia.

“ Quise reaccionar, pero el otro también me encañonó. Estamos hablando de dos armas. No podía hacer absolutamente nada. Ambos me apuntaron a la cabeza pero guardando la distancia, no me agredieron físicamente”, señaló.

“Me quitaron los teléfonos de ventas, una cadena muy costosa de oro que nunca la tengo para afuera pero se notaba el brillo del oro. Me dijeron ‘quítatela y tírala’, un reloj vintage que me costó 25 dólares en Nueva York, lo compré porque me gustó, era del año 89″, añadió.

Antes de que los hampones huyeran, Jonathan Maicelo pensó seguir a los ladrones, pero uno de ellos se quedó en la puerta. “Me aguantaron apuntándome. Pudo haber pasado algo feo porque la gente que entra con armas entra a lastimar. Mi vida vale bastante porque tengo familia y empresas”, reflexionó.

DENUNCIAN A JONATHAN MAICELO POR AGREDIR A JOVEN

El programa Amor y Fuego presentó imágenes de la detención de Jonathan Maicelo, quien fue denunciado por agredir a un joven en la vía pública.

De acuerdo con la presunta víctima, el boxeador lo golpeó sin razón alguna. “Yo estaba de espalda, no lo sentí, no lo vi venir. El señor (Jonathan Maicelo) me agarra a puñetes. Me ve de lejos y me empieza a atacar”, contó.

Ante este suceso, las cámaras del programa hablaron con el boxeador para que contara su versión; sin embargo, este le restó importancia a los hechos.

“Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, dijo en su defensa.

Recordemos que, en agosto de 2021, Jonathan Maicelo le tiró el celular a una mujer después de que esta le gritara “¡Vamos batedía!” previo a un duelo de box. La agresión quedó registrada en video debido a que estaban realizando una transmisión en vivo.

