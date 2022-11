Samantha Batallanos admitió que tiene enamorado tras ‘ampay’ con Jonathan Maicelo y Duilio Vallebuona

Samantha Batallanos admitió que tiene enamorado tras ‘ampay’ con Jonathan Maicelo y Dulio Vallebuona | ATV / Magaly TV, La Firme

Samantha Batallanos sorprendió a la misma Magaly Medina al admitir que tiene novio, pese haber sido ‘ampayada’ besando a Jonathan Maicelo y Duilio Vallebuona en días distintos. La exreina de belleza no solo aclaró su situación sentimental, sino también le rogó a la producción de ‘Magaly TV, La Firme’ que no difundiera las imágenes de su doble traición.

La ‘Urraca’ explicó que, luego de que su equipo ‘ampayara’ a la ex Miss Grand Perú 2021, todos ellos se preguntaron quién de los dos era realmente su enamorado. “No se ocultan cuando van por la calle, van del brazo y se saludan con beso. No entiendo con cuál es el oficial”, comentó al ver las imágenes de Samantha con el boxeador. “Ella dice que ninguno de los dos porque tiene otro flaco”, agregó entre risas.

Fue así que se difundieron capturas de la conversación de WhatsApp entre Samantha Batallanos y el reportero de ‘Magaly TV La Firme’. “No saques eso por favor, tengo flaco”, escribió la exreina de belleza cuando le afirmaron que tenían un ‘ampay’ con Jonathan Maicelo. Pero cuando el hombre de prensa le preguntó si Duilio era el oficial, ella resaltó que “no amor, cero. No quiero entrar en detalles”.

Samantha Batallanos admitió tener novio. (ATV)

“De repente ella quiere probar un chico guapo y uno no tan guapo. Siempre hemos dicho que no podemos dejar de sacar nuestras imágenes porque esto es noticia, es lo que nosotros hacemos”, resaltó Magaly Medina, quien informó que también conversaron con Maicelo mientras que Duilio Vallebuona nunca respondió sus mensajes.

Jonathan Maicelo se pronunció

El reconocido boxeador fue consultado sobre cuál es su tipo de relación con Samantha Batallanos, ya que el equipo periodístico de Magaly Medina los captó besándose en varias ocasiones. Jonathan Maicelo respondió que sí sabía que la modelo peruana tenía enamorado, pero no sabía de quién se trataba.

“Ella tiene su novio, es hasta donde yo sé”, aclaró el deportista. Cuando el reportero le preguntó si era el amante, Maicelo señaló: “No digo nada de eso, no sabía que él era su gil. Yo no sé nada de TV. No sabía que era mediática”.

La presentadora de ATV se mostró molesta por la actitud despreocupada de Jonathan. “¿No sabías quién era su gil? ¿No le preguntaste? O sea, no le interesó. Ella tiene su gil y él normal ‘ven, chapemos’. Bueno, hay hombres y mujeres así. Él estaba pasándola bien, y ella también. Ay Maicelo, cómo que no sabes nada de la TV si paras pendiente de ella cuando quieres promocionar tu gimnasio. Todo el mundo conoce a Samantha Batallanos, ella ha sido miss. ¡Ay, por favor, Maicelo!”, dijo indignada.

Jonathan Maicelo sabía que Samantha Batallanos se encuentra en una relación amorosa.

