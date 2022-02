Macarena Vélez: Fabianne Hayashida asegura que modelo no regresará con ‘Vituco’ Salas tras confirmar infidelidad

Fabianne Hayashida aseguró por "su vida" que Macarena Vélez no regresará con Víctor Salas. (Foto: Instagram)

Fabianne Hayashida no dudó en expresar su indignación y molestia tras enterarse que el futbolista Víctor Salas más conocido como ‘Vituco’, fue captado en el preciso momento que besaba a a una mujer que no es Macarena Vélez, quien es una de sus mejores amigas.

El programa Amor y Fuego se contactó vía telefónica con la popular ‘China’ de Combate para saber lo que opinaba de la infidelidad del futbolista. Durante la conversación con la reportera, no se guardó nada y aseguró que su amiga no pasará por agua tibia la traición de su entonces pareja.

Recordemos que tras difundirse el ampay el pasado 07 de febrero, la exchica reality utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para confirmar el fin de su relación sentimental con Víctor Salas y confirmó que le fueron infiel.

“No va a regresar. Ella está decidida por sí misma, o sea no le tienes que decir “no regreses”... No hay manera de que regrese, yo te puedo dar mi vida que no van a regresar. Ella la tiene clarísima” , expresó un poco exaltada Fabianne.

Asimismo, aprovechó para arremeter contra el deportista. “Simplemente que Vituco no puede estar estable con una personas. Es un chibolo inestable, lamentablemente que no sabe valorar lo que tiene y perdió a una buena chica”.

NO CONFIABA EN VÍCTOR SALAS

Fabianne Hayashida confesó sentirse triste por el difícil momento que está viviendo la influencer y contó que tanto ella como su esposo Mario Rangel, con quien se casó el pasado mes de diciembre, no confiaban en el pelotero pero hicieron un intento por llevarse bien.

“Súper mal. Yo estoy decepcionada y súper triste, porque en verdad mi amiga se portó como una dama, literal como una dama (...) Ojo de loca no se equivoca. Yo medio me las olía y le decía a Maca, pero traté de agarrarle cariño a Vituco”, señaló.

“Mi esposo y yo le agarramos cariño a Vituco, dijimos, no, vamos a confiar, vamos a salir en parejas y en verdad me ha defraudado este chico, me da tanta pena”, agregó.

Finalmente, indicó que está feliz porque Macarena Vélez se enteró de la infidelidad antes de que pase más tiempo de relación con el deportista y afirmó que la modelo no se metió en medio de ninguna relación. Como se recuerda, Macarena Vélez fue acusada de meterse en medio del romance entre Víctor Salas y su expareja.

“Contenta que esté soltera, estoy contenta que haya sido poco tiempo porque imagínate que haya durado más tiempo, hubiera sido peor (...) Te puedo decir, de verdad que macarena nunca se metió en la relación de nadie y te lo puedo asegurar porque Vituco mostró pruebas a Maca. En caso no las haya mostrado, Macarena no se hubiera metido ese es el punto. Todo el mundo la ha chancado pero nadie sabe la realidad. Vituco mostró pruebas que hasta yo las vi”, concluyó.

Macarena Vélez: Fabianne Hayashida asegura que modelo no regresará con ‘Vituco’ Salas tras confirmar infidelidad

¿CÓMO FUE EL AMPAY DE VÍCTOR SALAS?

El lunes 07 de febrero, Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron las imágenes completas en donde se puede observar al defensa de Carlos Stein en una discoteca abrazando, bailando y dándole un beso a una mujer.

Según el informe, hace dos semanas el futbolista y la exchica reality viajaron juntos demostrando que estaban más juntos que nunca a punto de cumplir 6 meses. Sin embargo, se descubrió que el pelotero estaba el último fin de semana en Chiclayo con otra fémina.

SEGUIR LEYENDO