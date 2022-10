Fabianne Hayashida contó que dejó de ser aeromoza para dedicarse a su negocio y video estalla en redes

Fabianne Hayashida confiesa que decidió renunciar a su trabajo de aeromoza | TikTok

Fabianne Hayashida, la recordada ‘China’ de ‘Combate’, ha ganado gran popularidad en las redes sociales y cuenta con casi 1 millón de seguidores en TikTok. Es en ese espacio en el que la joven emprendedora muestra mucho de su día a día y, sobre todo, de sus trabajos.

Los usuarios que ven su contenido, conocen que la ‘China’ es una mujer trabajadora, quien se desempeñaba como tripulante de cabina y, a la vez, lideraba dos emprendimientos que nacieron a raíz de la pandemia. La influencer casi no tenía tiempo y demostraba tener una vida recargada que la dividía en su labor como aeromoza, su rutina de ejercicios, sus negocios y tiempo en familia.

Sin embargo, este lunes 24 de octubre, la exchica reality, sorprendió al contarle a sus seguidores que decidió dar un paso al costado en una de sus pasiones: ser tripulante de cabina. La joven, confesó que lo hizo por el bien de su salud, pues iba comenzando a tener cuadros de estrés.

“Amigos, renuncié. Ya no soy tripulante de cabina, lo soy de corazón, pero laboralmente ya no. Me salí, ustedes saben que entré en un cuadro de estrés, ya no daba con mi vida”, confesó al inicio.

Fabianne Hayashida cuenta que dejó su trabajo de aeromoza.

Tras ello, habló de las razones de su salida que no fue más que dedicarse a tiempo completo a las marcas que ha creado. “Muchos de ustedes saben que yo, en pandemia, emprendí mi marca de ropa deportiva y mi marca de fajas, ya somos un equipo de casi 7 personas y yo no estaba. Nunca estaba, siempre estaba en otro país o estaba volando porque, claramente, mi vida dependía de la aerolinea que tenía que cumplir como trabajadora”, agregó en su discurso.

Además, confesó que le tuvo gran amor a su trabajo, pero consideró que ya era momento de decirle adiós. “Amaba mi chamba, fue mi pasión por muchos años y lo logré, lo conseguí, lo hice, pero creo que llegó y terminó su ciclo”, expresó.

Por otro lado, consideró que fue una gran decisión priorizando su salud. Además, de podrá dedicar el tiempo que necesite a sus negocios independientes. “Hoy en día estoy mucho más tranquila. He estado ordenando todo lo de mi trabajo, estoy consiguiendo más gente también para seguir creciendo y en verdad he empezado a ver cosas que no las podía ver como emprendedora, trabajando en otro lugar porque le dedicaba como que el último tiempo a mi emprendimiento”, señaló.

Fabianne Hayashida emprendió con dos marcas. (Instagram)

Finalmente, Fabianne Hayashida reveló que fue una decisión complicada de tomar, pues llevó varios meses aplazando su renuncia. Pero, luego de algún tiempo conversando con su esposo y con su psicóloga, decidió ponerle punto final a esta etapa de su vida. Pese a ello, se mostró muy agradecida con la empresa y agregó que continuará hablando de aviación en sus redes sociales.

“Agradecida a la empresa con la que estuve de corazón, el último vuelo fue increíble, la tripulación que tuve fue un regalo de Dios. También tuve algunas cosas malas que ya les voy a contar. Y les voy a seguir hablando de aviación, de mis experiencias, de todo. Quería contarles, quería que lo sepan”, finalizó en su discurso.

