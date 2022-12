Pedro García criticó a México tras eliminación del Mundial de Qatar 2022: “Pecaron de mezquinos”

El reconocido periodista comentó acerca del error de Martino sobre su planteamiento en los partidos importantes

La selección de México le ganó 2-1 a Arabia Saudita por la última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, pero no le alcanzó y el ‘Tri’ quedó eliminado por diferencia de goles, que favoreció a Polonia. El periodista Pedro García explicó que le faltó a los dirigidos por Gerardo Martino para pasar a la siguiente ronda.

“México, por primera vez, no clasifica a la siguiente fase. México cuando va a los mundiales tiene una buena y una mala. La buena es que pasa de grupo siempre. La mala es que no llega al quinto partido, siempre en octavos pierde. En este Mundial, el reto era llegar a cuartos, por lo menos. El fracaso a sido rotundo porque tiene un torneo competitivo y tiene buenos futbolistas”, sostuvo García en Movistar Deportes.

Además, el comunicador mencionó el error que tuvo la escuadra ‘azteca’: “Si podemos marcarle un pecado al equipo mexicano fue ser tan mezquinos con Argentina. Con Argentina, sin mezquinarle nada a Argentina, le facilitó el partido. Metió cinco atrás, tuvo una postura absolutamente replegada contra Argentina, le cedió la pelota y el campo y jugó con complejo de inferioridad. La verdad que ese día, México fue eliminado”.

Por último, se refirió a la oportunidad que dejaron pasar para dejar prácticamente eliminada a la ‘albiceleste’: “Hoy día le ganó a su rival, hizo lo que tenía que hacer. Debutó con un empate ¿Por qué con Argentina le facilitó el partido? No lo sé. Argentina venía mal, venía insegura. En realidad, era para atacarlo a Argentina, para poner en entredicho su posibilidad de clasificación”.

Arabia Saudita vs México

La selección de Arabia Saudita perdió 1-2 ante la selección mexicana y ambas escuadras quedaron eliminados. El primer gol del compromiso llegó gracias Henry Martín (46′) tras un tiro de esquina. El segundo por intermedio de un tiro libre de Luis Chávez (52′). En los minutos de descuento, Salem Al-Dawsari (90+5′) descontó para su equipo.

El técnico ‘Tata’ Martino opinó acerca de la eliminación y de su continuidad en el ‘Tri’: “Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Mi contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más”.

Por otro lado, Hirving Lozano, extremo de 27 años, habló luego que su selección no clasificó a los octavos de final: “Agradecer, a quienes apoyaron al equipo, una disculpa porque fue algo muy duro, no lo esperaba pero así es el futbol. No nos alcanzó con eso, creo que los dos partidos pasados hubiéramos podido hacer más, así es el futbol”.

Saudi Arabia's Salem Al-Dawsari, left, runs to celebrate after scoring past Mexico's goalkeeper Guillermo Ochoa during the World Cup group C soccer match between Saudi Arabia and Mexico, at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Wednesday, Nov. 30, 2022. (AP Photo/Manu Fernandez)

Argentina y Polonia clasificados

Se conocen los clasificados del Grupo C a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. La selección Argentina pasó como primero de la tabla de posiciones de la serie, tras ganar sus dos últimos encuentros. Polonia obtuvo su pase a la siguiente fase desde el segundo puesto de la clasificación y gracias a la la mejor diferencia de gol respecto a México que terminó tercero.

Tabla de posiciones del Grupo C

Puesto | Selección | Puntos | Diferencia de goles

1. Argentina 6 puntos | (+3 DG)

2. Polonia 4 puntos | (0 DG)

3. México 4 puntos | (-1 DG)

4. Arabia Saudita 3 puntos | (-2 DG)

