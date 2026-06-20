Orquesta Candela rinde homenaje a don Víctor Yaipén en el Dia del Padre: “Nos sigue inspirando y motivando”

Orquesta Candela rinde tributo a don Víctor Yaipén

La Orquesta Candela recordó a don Víctor Yaipén Uypán en el marco del Día del Padre, con un homenaje especial que reunió música, gratitud y memoria. A dos años del fallecimiento del fundador de la agrupación y patriarca de la cumbia peruana, la familia Yaipén y el conjunto norteño celebraron su legado a través de una producción difundida en YouTube, dirigida a todos los padres emprendedores del mundo.

El tributo, presentado en formato audiovisual, incluyó la participación de artistas nacionales e internacionales que se sumaron a la causa, resaltando los valores de esfuerzo, dedicación y amor inculcados por Víctor Yaipén. “Él nos sigue inspirando y motivando cada día, todos los éxitos que logramos están dedicados a mi padre, que sabemos en el cielo los celebra”, dijeron sus hijos.

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Para la familia, este homenaje es más que un espectáculo musical: representa la continuación de una historia marcada por el trabajo y la pasión por la música.

Considerado el patriarca de la cumbia nacional, Yaipén Uypán fundó el Grupo 5 y más tarde la Orquesta Candela, dos agrupaciones que transformaron el panorama de la música tropical en el Perú. Su influencia permitió que innumerables familias crecieran al ritmo de clásicos como “El Pájaro Amarillo” y “Tan Dentro de Mi Alma”, temas que aún resuenan en celebraciones, reuniones y escenarios a lo largo del país. El homenaje reunió lo mejor de la esencia musical de don Víctor, resaltando el carácter familiar y comunitario de su legado.

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Una partida que marcó la música peruana

El 19 de enero de 2025, la música tropical peruana perdió a una de sus figuras más representativas. Víctor Yaipén Uypán, fundador y líder de la Orquesta Candela, falleció a los 69 años tras una lucha prolongada contra complicaciones de salud. La noticia, confirmada por su hermano Walter Yaipén en redes sociales, dejó una profunda huella en el ámbito artístico peruano y entre quienes valoran la tradición de la cumbia.

Murió Víctor Yaipén, fundador de ‘Orquesta Candela’: “Después de una larga lucha, partió a la eternidad”

Nacido en el norte del país, Víctor Yaipén fue parte de una familia de músicos. Hermano de Walter Yaipén, juntos impulsaron el desarrollo del género, primero desde el Grupo 5 y luego con la fundación de la Orquesta Candela en 1993. Bajo su liderazgo, la agrupación cosechó éxitos como “Cuando te enamoras”, “Llorarás” y “Me vas a extrañar”, alcanzando notoriedad tanto en Perú como en escenarios internacionales.

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El estilo inconfundible de Orquesta Candela, que fusiona ritmos tropicales con letras cargadas de sentimiento, posicionó a la agrupación como referente en la música popular. La labor de Víctor Yaipén trascendió lo artístico, al convertirse en un ejemplo de emprendimiento familiar y superación.

La batalla contra la diabetes y sus últimos años

En los últimos años, Víctor Yaipén enfrentó complicaciones graves asociadas a la diabetes, una enfermedad crónica que deterioró progresivamente su salud. En 2021, el artista debió someterse a la amputación de parte de su pie izquierdo debido a una infección avanzada, y más adelante, a la amputación de ambas piernas. Además, padeció insuficiencia renal crónica, lo que lo obligó a realizar sesiones regulares de diálisis.

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Durante este periodo, Yaipén Uypán apeló públicamente a la solidaridad para conseguir un donante de riñón, llegando a ocupar el puesto 323 en la lista de espera nacional. En entrevistas, el músico relató cómo la pandemia de covid-19 complicó el acceso a atención médica y debilitaron aún más su estado físico.

Orquesta Candela recuerda a Víctor Yaipén con emotivo homenaje. (Captura: IG)

A pesar de las adversidades, Víctor Yaipén se mantuvo activo y con esperanza, sostenido por el apoyo de su familia y la comunidad musical. Su partida generó numerosas muestras de pesar y reconocimiento tanto de colegas como de seguidores.

Un legado que permanece vivo

Tras la muerte de Víctor Yaipén, la Orquesta Candela y toda la familia Yaipén asumieron el compromiso de continuar su legado. Sus hijos, Víctor, Donald, Billy, Giancarlo, Erick, Rosela y otros familiares, trabajan día a día para preservar y difundir la obra musical de su padre, manteniendo vigente el nombre de una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia peruana, nacida en Monsefú.

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La organización, bajo la coordinación de Edgar Mimbela en marketing y comunicaciones, impulsa nuevos proyectos para acercar la música de la Orquesta Candela a nuevas generaciones. El Día del Padre, la agrupación convocó a sus seguidores a celebrar el homenaje a don Víctor, recordando no solo al artista, sino al hombre y al padre ejemplar que construyó oportunidades para su familia y para decenas de músicos.

Hijos de Víctor Yaipén Uypan lanzaron video donde aparece el fallecido cantante. Foto: IG