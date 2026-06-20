Exvocalista de La Bella Luz anuncia su segundo embarazo y agradece a Oscar Junior Custodio con especial mensaje

Alejandra Guerrero anuncia su segundo embarazo y agradece el apoyo de Oscar Junior Custodio

La cantante Alejandra Guerrero, reconocida por su paso como vocalista principal en la agrupación musical La Bella Luz, comunicó a sus seguidores que espera su segundo hijo. A los 22 años, la artista compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje en el que destacó la importancia de este nuevo ciclo y expresó su gratitud hacia Oscar Junior Custodio, heredero de la agrupación, por el apoyo recibido en este proceso personal.

“Hoy quiero compartirles una noticia que llena mi corazón de mucha felicidad. Creo que muchos de ustedes me han preguntado el porqué de la ausencia en las redes sociales y en los eventos”, escribió Guerrero en la publicación que acompañó con imágenes inéditas. La noticia generó reacciones inmediatas entre colegas, seguidores y miembros del entorno musical, quienes enviaron mensajes de felicitación y muestras de afecto.

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Pausa en su carrera musical

En su mensaje, Alejandra Guerrero confirmó que dejará los escenarios de manera temporal para dedicarse plenamente a su embarazo. La cantante, originaria de Áncash, explicó que esta decisión responde al deseo de priorizar su bienestar y el de su familia, además de vivir intensamente una etapa que considera especial. “Es por eso que he decidido hacer una pausa en mi carrera artística, para dedicarme por completo a esta nueva etapa de mi vida”, señaló la exvocalista. Actualmente, Guerrero formaba parte de la agrupación Los 4 de la cumbia, de la que también se retirará temporalmente, según detalló en su video.

La artista expresó su agradecimiento tanto a la orquesta como a sus seguidores, quienes la han acompañado desde sus primeros pasos en la música tropical. “Quiero agradecer de todo corazón a la orquesta Los 4 de la cumbia y a ustedes por acompañarme y apoyarme en este hermoso camino. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto”, mencionó en su mensaje.

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Alejandra Guerrero, exvocalista de La Bella Luz, anuncia su segundo embarazo

Mensaje especial a Oscar Junior Custodio

Uno de los aspectos más destacados de la publicación fue el reconocimiento público que Alejandra Guerrero hizo a Oscar Junior Custodio, heredero de La Bella Luz. “También quiero agradecer de manera muy especial a Oscar Junior Custodio, por tomarse el tiempo de ayudarme y apoyarme en este momento tan importante de mi vida, y por ser parte de este recuerdo tan bonito. ¡Gracias de corazón!”, escribió la cantante, quien etiquetó a Custodio en su publicación y evidenció el vínculo profesional y personal que mantienen.

La relación entre ambos artistas ha sido definida por el apoyo mutuo y la colaboración en el desarrollo del género de la cumbia peruana. La mención de Custodio en este contexto fue recibida como un gesto de gratitud y reconocimiento por parte de la joven intérprete.

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Tras la publicación de la noticia, la comunidad de fanáticos, agrupada en clubes de fans y colectivos digitales, expresó su respaldo con palabras de aliento y muestras de cariño. Guerrero no dejó de lado el reconocimiento hacia este grupo, al que agradeció por el constante acompañamiento a lo largo de su carrera. “Gracias a mi querido club de fans y a todas las personas que me vienen apoyando y acompañando en cada paso de mi camino. Su cariño y sus buenos deseos significan muchísimo para mí y los llevo siempre en el corazón”, concluyó la artista.

A los 22 años, Alejandra Guerrero comunicó a sus seguidores que espera un hijo y valoró el respaldo de Oscar Junior Custodio y la orquesta Los 4 de la cumbia durante esta nueva etapa personal

El anuncio del embarazo marca una pausa significativa en la trayectoria de Alejandra Guerrero. La cantante, que ganó notoriedad desde su aparición en La Bella Luz, ha mantenido una presencia activa en la industria musical peruana y recientemente formaba parte de Los 4 de la cumbia.

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Esta decisión temporal de alejarse de los escenarios responde a una etapa de introspección y dedicación familiar, en la que la artista prioriza su salud y la de su futuro hijo.