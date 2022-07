Mario Irivarren se incomoda con Shirley Arica por pregunta sobre Vania Bludau: “¿Fue tóxica?”

Mario Irivarren se incomoda con Shirley Arica por pregunta sobre Vania Bludau | VIDEO: Youtube. Créditos a Shirley Arica.

Shirley Arica entrevistó a Mario Irivarren para su canal de Youtube; sin embargo, no imaginó que el exchico reality se negara a responder preguntas relacionadas a Vania Bludau, con quien mantuvo una tormentosa relación amorosa, la misma que llegó a su fin en medio de acusaciones de maltrato. El modelo dejó en claro que no quiere referirse más sobre ella, ni sobre cualquiera de sus exparejas.

Todo empezó cuando, en medio de la conversación, la ‘Chica realidad’ le preguntó a su invitado si consideraba “tóxica” su pasada relación sentimental con Vania Bludau. “O podríamos llamarla complicada”, agregó cuando vio la cara de incomodidad del excompetidor de Esto es Guerra.

“Yo tengo políticas bien cerradas, yo no hablo de mis antiguas relaciones, no me gusta eso. No digo nada, ni mal ni bien. Ni una palabra”, expresó Irivarren. Sin embargo, eso no detuvo a Shirley Arica, quien volvió a insistir con el tema, aunque sin referirse directamente a la influencer.

“¿Cómo te encuentras en estos momentos? ¿Ya superaste esta etapa? ¿Estás viajando? ¿Estás enfocado en otra cosa?”, consultó con la esperanza de obtener algún tipo de respuesta por su parte. Nuevamente, Mario Irivarren se mostró reacio con los cuestionamientos.

“No tengo por qué hablar de ninguna etapa de mi vida, yo soy más cerrado para responder. Yo te puedo hablar sobre mí, mi presente. Nunca hablo de ninguna de mis ex por un tema de respeto. Nunca he hablado de ella, ni de mi vida privada, ni de la vida de terceras personas. Siempre he sido hermético para no generar incomodidades. Nadie me saca una palabra, ni con todo el trago del mundo”, aseveró.

FALLIDA RELACIÓN CON VANIA BLUDAU

Antes de que fueran pareja, Vania confesó que se besó con Mario Irivarren cuando recién había terminado su relación con Christian Domínguez, algo que el influencer nunca admitió por “miedo”. En el 2020, empezaron a coquetear a través de redes sociales, aunque siempre aseguraron que eran amigos.

A finales de ese año, fueron captados besándose en un restaurante de la Costa Verde. Los chicos reality protagonizaron su primer escándalo en el 2021 al ponerse faltosos con efectivos policiales. Su relación finalizó en marzo de 2022. En ese momento, Vania aseguró que sentía mucho amor por el exintegrante de Esto es Guerra, pero era necesaria la ruptura.

Mario Irivarren compartió las conversaciones de WhatsApp que tenía con Vania Bludau. (Foto: Instagram)

Tiempo después, Vania Bludau salió a revelar que había sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja. Él, por su parte, salió a defenderse, asegurando que nunca la golpeó, pero que sí tenía ataques de ira.

Cuando todo parecía haber quedado en el olvido, Vania siguió arremetiendo contra su expareja, sacando un chat de WhatsApp en donde el excombatiente aseguraba que se quedaría sin trabajo si confesaba que la agredió. En su defensa, Mario aseguró que se estaba refiriendo a las discusiones, no golpes ni patadas.

Él tampoco se quedó atrás y publicó conversaciones de Vania, donde ella misma admitía haberlo agredido en dos ocasiones durante su romance. Tras esta “guerra” de chats, los dos prefirieron alejarse del escándalo mediático y no volverse a mencionarse más.

