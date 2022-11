“Eres un simple cajero de Kentucky”: Mario Irivarren confesó qué polémica pelea de ‘Combate’ fue armada

Mario Irivarren y Fabianne Hayashida hablan sobre 'Combate' | TikTok

Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, conocida como ‘La China’, se animaron a lanzar su propio podcast, llamado Com FM. En el avance promocional, el actual competidor de ‘Esto es Guerra’ confesó que su polémica pelea con Stehapnie Valenzuela, en la que lo llamó “un simple cajero de Kentucky” fue armada por la producción de ‘Combate’.

“Hay una pelea entre yo y Stephanie muy fuerte en la que termina con una frase ‘eres el mismo cajero de Kentucky’, pero la gente lo que no sabe es que esta situación era armada”, admitió el chico reality, quien salió con la modelo peruana en el 2012. Dicha relación amorosa terminó ese mismo año, en medio de discusiones televisadas.

Cabe resaltar que el enfrentamiento entre Mario y Stephanie se convirtió en uno de los momentos más incómodos del 2012, ya que muchos aseguraron que la modelo le recordó “su pasado humilde” a la popular ‘Calavera coqueta’. En aquel entonces, Irivarren era uno de los chicos reality más populares del momento.

Mario Irivarren habló sobre las peleas falsas de 'Combate'.

¿Por qué se peleó con Stephanie Valenzuela?

La polémica disputa se originó porque Mario Irivarren admitió en ‘Hola a todos’ que le incomodaba la presencia de Stephanie Valenzuela en el set de ‘Combate’. Dichas declaraciones no le gustaron nada a la modelo peruana, quien aseguró frente a cámaras que su expareja no la ayudaba a practicar para las pruebas, pese haber sido seleccionado como su entrenador.

Tras ello, los competidores decidieron arreglar sus diferencias en los bastidores del programa. Supuestamente, ninguno de los dos sabía que los estaban grabando. En medio de la discusión, Mario le reclamó a Valenzuela el no haberle avisado que entraría a ‘Combate’, pues era obvio que “se haría show” de su fallida relación amorosa.

Stephanie Valenzuela y Mario Irivarren discuten en 'Combate' | ATV

“¿Qué te dije ayer? Que hablaras conmigo antes. Te dije ‘ya Stephanie, sí te voy a entrenar, vamos a quedar bien’. Ni siquiera me comentaste (que ibas a entrar). Tengo derecho a saber si vas a entrar, es como si yo me fuera a vivir a tu casa y no te diga. Yo te dije por teléfono que si entrabas a Combate, mi vida se iba a convertir en una novela. Ahora, por tu culpa mi vida es una novela”, aseguró molesto.

Tephi Valenzuela no se quedó callada y le recordó sus inicios. “¿Te crees dueño de Combate? Yo ya no soy tu enamorada, estoy harta. Todo el mundo se ha dado cuenta que eres un desubicado, tú cuando entraste no eras nada. Tú tuviste una oportunidad y llegaste como la ‘Calavera coqueta’ que le cayó bien al mundo. Ahora te crees dueño de todo. Ubícate, tú sigues siendo el mismo cajero de Kentucky”, le dijo.

