Mario Irivarren explica por qué la grúa se llevó su camioneta: “Estaba en mi taller y en segundos pasó todo”

Mario Irivarren explica por qué la grúa se llevó su camioneta. (América TV)

Mario Irivarren vuelve a estar en las portadas de los medios de comunicación y esta vez por ser el protagonista de un vídeo que no tardó en volverse viral en las plataformas digitales. Y es que, el chico reality fue captado corriendo detrás de su camioneta cuando la grúa se lo llevaba de Gamarra, ya que al parecer se estacionó en una zona prohibida.

Por ello, el programa ‘En Boca de Todos’ no tardó en comunicarse con el integrante de ‘Esto es Guerra’ para conocer si pudo recuperar su carro. Según indicó el modelo, él se encontraba en su recogiendo mercadería en su taller textil cuando se percató que estaban trasladando su automóvil a un deposito de Lima.

Mario Irivarren no dudó en bajar rápidamente e ir detrás de su camioneta blanca. Asimismo, se quejó de que en el emporio comercial de Gamarra no existe lugar para parquearse y que no le quedó otra opción que parar cerca de un edificio, ya que debía llevarse una gran cantidad de sus famosas casacas de promoción.

“En Gamarra no hay estacionamientos y lo que hago es cuadrarme un ratito poniendo mis intermitentes. Subo a mi taller, que está en un quinto piso, para bajar mi mercadería que son costales de las casacas. En esos minutos que subí y baje, me di cuenta que la grúa se estaba llevando mi carro. Los corretee para poder recuperar mi camioneta”, dijo en conversación con el magazine.

Asimismo, el empresario reveló que la situación no pasó a mayores, pues canceló la multa, que estaría valorizada entre los 800 y 1,000 soles, antes de que saquen su auto del lugar. “Me pusieron una multa y ya la pagué también. Al menos no tuve que ir hasta el deposito”, sentenció.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que una grúa se lleva el automóvil de Mario Irivarren mientras trabaja en Gamarra. Todo parece indicar que, el ex de Vania Bludau pecó de confiado y aún no aprende a estacionar el los lugares permitidos.

Mario Irivarren se pronuncia luego de que la grúa se lleve su camioneta. (Captura)

Mario Irivarren estaría empezando romance con brasileña

Mario Irivarren fue captado otra vez por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en situaciones cariñosas junto a una mujer mientras estaban en una fiesta. Según el magazine de Willax TV, la misteriosa joven sería la misma brasilera con la que fue ampayado hace algunos días.

En las imágenes se puede ver como el chico reality sostiene a la chica que fue identificada con el nombre de ‘Léli’ y la acerca a su rostro con la intención de darle un beso. Posteriormente, fueron grabados bailando muy pegaditos. Ella lo rodeada con sus brazos por el cuello y él la agarraba de la cintura. Ambos salieron del lugar acompañados de algunas amistades y se dirigieron a una discoteca en horas de la madrugada para seguir festejando.

Recordemos que, Mario Irivarren ya ha sido vinculado con esta guapa joven proveniente de Brasil, quien se dedica a la gestión financiera, tiene su propia marca de ropa, le gusta ir al gimnasio y tocar la flauta. A principios de setiembre, el integrante de Esto es Guerra fue captado besándola apasionadamente en un centro nocturno.

Tras las primeras imágenes, el modelo se pronunció, se mostró tranquilo y aseguró que está soltero, pero al mismo tiempo conociendo a nuevas personas. Además, recalcó que no tiene problemas en ser grabado, pues al ser un hombre sin compromisos puede salir con las mujeres que desee.

Mario Irivarren vuelve a ser catado besando a brasileña con la que fue grabado hace tres semanas. (Willax TV)

SEGUIR LEYENDO