Jessica Newton cree en Deyvis Orosco: “Desde que lo conozco va al sauna”

Saca cara por el cumbiambero. Jessica Newton se presentó la tarde de este martes 29 de noviembre en el programa ‘Amor y Fuego’, donde no pudo evitar responder preguntas relacionadas a su yerno Deyvis Orosco, quien hace unas semanas fue captado ingresando a un sauna en el que presuntamente brindaban masajes con ‘final feliz’.

Tanto Rodrigo González como Gigi Mitre le consultaron a la organizadora del Miss Perú si estuvo atenta al ‘ampay’ del cantante, a lo que la empresaria sostuvo que las imágenes no le sorprendieron para nada, pues desde que conoce a Deyvis este acostumbra a acudir a estos lugares para relajarse.

Asimismo, Jessica Newton le mandó una indirecta a Magaly Medina, y es que indicó que es muy feliz en su matrimonio, por lo que nunca le ha dado alguna indicación a su esposo sobre lo que debe de hacer o debe dejar de hacer para que su relación sentimental funcione.

“Desde que lo conozco va al sauna y se reúne con un montón de gente y conversa con Cassandra desde el sauna. No tengo por qué juzgar a nadie. Mira Rodrigo, pasan cosas en todos lados. Cada uno val sauna que quiere (...) Soy tan feliz en mi matrimonio porque nunca le he dicho a mi esposo qué debe hacer”, dijo.

En ese mismo sentido, Jessica Newton indicó que cree plenamente en Deyvis Orosco debido a que él siempre la ha respetado, además que hace muy feliz a su hija Casandra y cumple con su rol de padre con su nieto, por lo que no tiene problemas con el cumbiambero.

“Te voy a contar que Deyvis viene con nosotros para pasar Navidad, estoy feliz con mi yerno, lo quiero muchísimo, no juzgo su vida personal, es la manera en la que me gustaría que me respete a mí mi suegra y así lo hace, así que respeto y consideración. Casandra le cree porque es su esposa y a mí no me toca creerle ni no creerle, a mí me toca respetarlo y quererlo porque hace feliz a mi hija y a mi nieto. Yo no soy la que le toca defenderlo o juzgarlo porque ese es el papel de su pareja”, precisó.

Jessica Newton respalda a su yerno. (Foto: Instagram)

Jessica Newton se molesta con Rodrigo González

Jessica Newton no pudo evitar mostrar su molestia con Rodrigo González por realizarle una preguntarla relacionada a Magaly Medina. Para ‘Peluchín’, Deyvis y Casandra siguen juntos para darle la contra a la ‘Urraca’ tras haber expuesto al cumbiambero.

“La gente dice que lo que pasa es que están haciendo todo esto para sostener y no darle gusto a la Magaly”, indicó el conductor de televisión, quien no esperó que la organizadora del Miss Perú le dejara en claro que su vida no gira en torno a la polémica periodista.

“No seas chistoso, vamos a pintar a las chicas que están pintando. A mí sí me da risa que todavía sigan pensando que mi vida pueda girar en torno a otra persona. No, por dios, creo que le acababan de lavar el auto. No sé, yo tampoco, Rodrigo, Gigi, yo creo que esto es una noticia que a ustedes les genera rating, yo siempre he dicho que me pone bastante incómoda porque es él es mi yerno y le debo respeto. Entiendo tus bromas, pero no las hago”, precisó.

