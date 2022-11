Jessica Newton dispara contra Magaly Medina: “Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano”. (Willax TV)

Jessica Newton no se guardó nada y le lanzó un duro dardo a Magaly Medina cuando fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para saber su opinión acerca de las recientes imágenes de Deyvis Orosco saliendo de un sauna de San Isidro a altas horas de la noche el último 07 de noviembre. Como se recuerda, el cumbiambero fue captado estando más de 11 horas en el recinto donde dan masajes con ‘final feliz’.

El magazine de Willax TV buscó a la exreina de belleza para conocer si ya había hablado con su yerno; sin embargo, dejó sorprendido a más de uno con el comentario que hizo acerca del esposo de la popular ‘Urraca’, Alfredo Zambrano. La empresaria comenzó asegurando que no le interesa lo que pueda pasar con el futuro esposo de su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid

“A todas las suegras, respeto y distancia. Por eso, mi madre se lleva muy bien con mi esposo. Distancia y cordura (...) Lo que hagan o no hagan, a mi no me interesa. Yo no me he declarado la dueña de cómo debe vivir la gente. La gente debe vivir feliz y dejar de meterse en la vida de los demás. Por el momento, el silencio es la mejor opción”, dijo Jessica Newton.

Deyvis Orosco es captado ingresando a un sauna. ATV / Magaly TV: La Firme

Asimismo, indicó que en los últimos meses ha sido testigo de múltiples ataques a su persona y que está preparada para afrontarlos. Además, señaló que, actualmente, está enfocada en la preparación de sus reinas de belleza para los concursos internacionales.

En otro momento, la organizadora del Miss Perú contó el consejo que llegó a darle a Magaly Medina cuando estaba pasando por problemas en su matrimonio y pidió que se deje de hablar de la vida de los demás. Finalmente, causó suspicacia cuando mencionó que el equipo de investigación de ‘Magaly TV La Firme’ debe seguir a Alfredo Zambrano.

“Yo siempre le he hablado con cariño. Como se lo dije a ella (Magaly) cuando tenía problemas en su relación personal, las relaciones son de dos, no de tres ni de cuatro. Creo que a mí ni a nadie le toca opinar. Con los años uno aprende a no perder el tiempo en cosas que no tienen importancia. ¡Ya basta ya! vivir hablando, chismeando, diciendo... ”, agregó.

“Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano”, dijo con una sonrisa en el rostro y dándole una palmada en el hombro a la reportera.

Jessica Newton lanza fuerte comentario sobre el esposo de Magaly Medina. (Captura)

La reacción de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez de Lamadrid no respondió directamente a Magaly Medina, sin embargo publicó un video donde se le ve muy contenta con Deyvis Orosco. A través de su cuenta oficial de Instagram, dejó en claro que nada arruinará su felicidad, pues escribió: “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz pero sobre todo felices”.

Por su parte, Deyvis Orosco prefirió hacer caso omiso al informe y las palabras de la conductora de TV. Solo usó su red social para promocionar su última canción, dejando entrever que está enfocado en su carrera e ignora las especulaciones de una posible infidelidad.

SEGUIR LEYENDO