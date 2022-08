Jessica Newton se luce con amiga y le manda indirecta a Magaly Medina, quien criticó a Deyvis Orosco

Jessica Newton le manda indirecta a Magaly Medina.

Jessica Newton había asegurado que este año dejaría todo lo tóxico y lo malo atrás, haciendo referencia a Magaly Medina, con quien se distanció tras emitir duros comentarios contra su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y su novio Deyvis Orosco.

Como se conoce, la presidenta del Miss Perú y la conductora de televisión terminaron su amistad por un sin número de diferencias, pero recientemente la ‘Urraca’ tuvo fuertes críticas contra Deyvis Orosco por su capacidad para cantar y por su forma de vestir. Lo que habría despertado la molestia de su suegra.

Tras los comentarios de Magaly Medina, la exreina de belleza usó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece junto a una amiga y escribió una descripción sobre la amistad que sería una indirecta para la esposa de Alfredo Zambrano.

“Quien tiene una verdadera amiga sabe lo que es reír sin necesidad de hablar. Benditas risas. Te quiero Pau”, se lee en la descripción de la fotografía. De inmediato, diversos usuarios felicitaron su amistad y les enviaron buenos deseos.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Deyvis Orosco?

En la edición del viernes 12 de agosto, Magaly Medina lanzó duros comentarios en contra de la voz del cumbiambero, quien recientemente estrenó una nueva canción junto a la exMiss Perú Janick Maceta.

En sus palabras, la ‘Urraca’ aseguró que Orosco ‘no canta nada’ y que incluso no ha heredado el talento de su padre. “A mí me parece que Janick es muy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero Janick no canta nada, está igual que Deyvis, porque Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre ”, dijo la conductora.

Frente a ello, aseguró que no emitió estos comentarios antes debido a que era amiga de Jessica Newton y al hacerlo podía ‘herir susceptibilidades’ o incluso podía ‘pelearse con la suegra’, en alusión a su examiga.

Por otro lado, también habló del look de Deyvis Orosco, quien en todas sus presentaciones aparece con lentes oscuros. Para Medina no le parece nada bueno y que por el contrario demostraría que no es una persona segura de sí misma.

“No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente, temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, sentenció.

¿Por qué se distanciaron Jessica Newton y Magaly Medina?

Todo sucedió cuando Magaly Medina criticó la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid. Según las palabras de la conductora, esto solo sería una forma de atrasar el matrimonio.

Tras ello, se dio a conocer que la ‘Urraca’ y la familia de Jessica Newton ya no mantenían una relación amical, pese a que la presentadora de televisión había sido presentada como la madrina del hijo del cantante y la mánager.

Además, se explicó que la relación se había comenzado a resquebrajar cuando la esposa de Alfredo Zambrano grabó una videollamada que tuvieron el día del nacimiento del menor y la compartió en su programa, cuando habían quedado en que era una llamada de amigos de forma íntima. Fue entonces que, aunque al inicio Jessica Newton y Magaly Medina, señalaban que iban a tener alguna conversación íntima, decidieron dar por finalizada su amistad.

