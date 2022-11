Magaly Medina criticó a Dalia Durán tras su último mensaje: “Eres la única culpable que él esté libre”

Magaly Medina criticó último mensaje de Dalia Durán. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Magaly Medina criticó duramente a Dalia Durán por publicar recientemente un mensaje en sus redes sociales, en el cual señala que John Kelvin debería regresar a la cárcel por los delitos que cometió contra ella, el 5 de julio del 2021.

Esto luego de que, la cubana publicó un largo mensaje en su cuenta de Instagram diciendo que el salsero solo se excusó y se victimizó en la entrevista que brindó al programa ‘Amor y Fuego’.

“Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar error a un delito, no voy a excusarme porque asumo mi culpa de que ese ser esté libre por no mantenerme firme. Indignante que un programa le pague para solo escuchar cómo se victimiza y culpando siempre a todos sin asumir su responsabilidad de corazón, qué pena de verdad”, escribió en la historia de su red social

Sin embargo, eso no fue todo, ya que en su siguiente historia usó calificativos mucho más fuertes contra el padre de sus hijos, a quien acusa de haberla agredido física y sexualmente.

“Descarado, mitómano, delincuente, John Kelvin Sarmiento Llanto, crees que tu delito lo vas a tapar ante la gente que te aborrece con enviar hoy cosas, no necesité nada todo este tiempo menos ahora, déjenme en paz”, se puede leer.

Dalia Durán arremete contra John Kelvin. Instagram

Pero, Magaly Medina la responsabilizó por todo lo que está pasando, ya que luego de declarar ante las autoridades que fue abusada sexualmente por el artista, se desdijo en la Cámara de Gesell del Ministerio Público. Además de ello, cuando John Kelvin salió en libertad, ella se reunió con él para firmar una conciliación, después se los vio cenando y brindando.

“Ella sí tiene la culpa de lo que está pasando actualmente porque ahora le dice descarado, mitómano, pero con ese mitómano estuvo brindando, alzando una copa, aplaudiendo, babeando por él, mientras le cantaba durante un almuerzo...”, dijo inicialmente Medina.

Magaly Medina criticó a Dalia Durán. ATV

“Luego se corrige de lo que hace, igual fue cuando acudió a la Cámara de Gesell. Después de contar en mi programa todo su drama y lograr la empatía con un público que le creyó, declara otra cosa... Yo le creí y le sigo creyendo de lo que pasó, fue cierto... No te vas a una cámara Gesell y te dejas convencer por la familia o los abogados de tu golpeador para que cambies tu testimonio”, continuó la periodista.

La comunicadora de ATV continuó e indicó que la anfitriona ha reconocido su error muy tarde y que ahora el público y ella no creerán en sus palabras.

“Pero que hacemos con su reconocimiento, demasiado tarde. Ella primero dice una cosa, luego se desdice y quiere que le sigamos creyendo. Lo siento mucho, pero ella es la única culpable de que ese hombre esté libre. Ella fue a lavarle todos los trapos sucios ante una cámara Gesell”, expresó la comunicadora.

Magaly Medina contó que John Kelvin no quiso ir a su programa

La popular ‘Urraca’ también reveló que tenía pactado una entrevista con John Kelvin, no obstante el exintegrante del ‘Grupo 5′ ya no quiso y no pudo concretarse dicho encuentro.

“Es cierto, él iba a venir hasta el mediodía del jueves (pasado), ya tenía todo preparado, porque claro, tengo todas las pruebas, lo tengo todo claro y a mí no me puede engañar. Lógicamente, lo iba a dejar hablar y que se defienda, pero tampoco lo iba a dejar victimizarse”, aseveró Medina.

Agregó que si es cierto que su producción de ‘Magaly TV: La Firme’ le iba a pagar al chalaco por la entrevista en el set de televisión.

“Aceptamos pagarle la plata porque es una regla general en casi todos los medios de comunicación. Si una persona no quiere venir lo hace porque quiere que se le pague. Si a mí me interesa sentarme con esa persona, aunque me dé asco, a pesar de que no comulgue con lo que dice, pero es algo que al público le interesa, entonces me siento con esa persona. Le digo a mi productor que se le pague, pero él no vino” terminó.

Magaly Medina reconoció que iba a entrevistar a John Kelvin pero él no aceptó. ATV/ Magaly TV:La Firme.

