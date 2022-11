Brunella Horna le reclamó al asesor de imagen, Javier Rojo por críticas: “Te vi que rajaste bastante de mí”

Brunella Horna le reclamó al asesor de imagen Javier Rojo por críticas . América TV/ 'América Hoy'.

La conductora de ‘América Hoy’ aprovechó que el consultor de imagen, Javier Rojo estaba en el set de televisión para decirle de forma directa que había recibido muchas criticas de parte de él, cuando usó su vestido en tono palo rosa en el matrimonio de Ethel Pozo.

“Javier, te vi que me rajaste bastante”, afirmó la novia de Richard Acuña. A lo que el experto en moda contestó: “Yo, en general, no rajo, simplemente doy mi opinión de los looks que veo en redes sociales o en el programa”, explicó.

Brunella Horna continuó y dijo: “Sí, rajas”. A lo que, sus compañeros Christian Domínguez y Edson Dávila intervinieron para calmar la situación.

Más adelante la situación se repitió. Javier Rojo estaba dando su opinión de cómo habían ido vestidos algunas de las figuras del espectáculo peruano al concierto de Bad Bunny, cuando llegó el turno de Melissa Paredes y su pareja Anthony Aranda.

La disyuntiva de Janet Barboza era saber si estaban bien combinados porque a su criterio, la actriz estaba más coordinada con ‘el tiburón’ que se encontraba en el Estadio Nacional. “Yo ahí veo que Melissa combina mejor con el tiburón”, dijo en forma sarcástica la popular ‘Rulitos’.

“A ningún lado hay que ir combinado y a los matrimonios menos... eso ya no se usa”, aseguró Rojo.

Brunella y Ethel quedaron sorprendidas porque entre sus planes estaba ir coordinadas con sus parejas al matrimonio, que tienen el próximo fin de semana.

La popular ‘Bubu’ explicó que los hombres siempre se colocan la corbata el mismo color del vestido de la mujer. “Le dije a Richard, ponte una corbata azul porque mi vestido es azul”, puntualizó la influencer.

Y el experto en modas contestó; “No le arruines la vida a tu futuro marido”, dejando sorprendida a Brunella, quien no atinó a decir nada.

Christian y Janet agregaron que ellos prefieren lo clásico y que les gusta combinar con su pareja, cuando tienen la oportunidad de asistir a un evento especial.

Brunella Horna se muestra incómoda por crítica de Carlos Cacho. | Instagram

Brunella Horna y Ethel Pozo disfrutaron del concierto de Bad Bunny luego de estafa

Brunella Horna y Ethel Pozo habían coordinado para ir juntas al concierto de Bad Bunny el último domingo 13 de noviembre, cuando llegó el turno de Ethel y todo su grupo en pasar los filtros de seguridad, resultando que sus entradas ya habían sido utilizadas por otras personas y no podían ingresar al Estadio Nacional.

Luego de hora y media de publicar en sus redes sociales lo que estaba pasando, la productora del evento logró que Ethel, sus hijas, esposo y amistades pasaron a la zona de playa del concierto. Esto generó muchas críticas en Internet porque indicaron que nos les parecía justo que ella si pudiera entrar.

El lunes 14 de noviembre, la hija de Gisela Valcárcel explicó en su magazine que ella no alcanzó a comprar sus entradas por Teleticket y lo hizo a través de un promotor que la terminó estafando. En ese momento Brunella aclaró que ella no tuvo problemas con su entrada pero por solidaridad se quedó acompañando a Ethel hasta que ingresara.

Pozo publicó imágenes disfrutando del show, mientras que Brunella escribió en su red social: “Pudimos ver a Benito”. Además, subió una foto de todo su grupo de amigos.

Ethel Pozo logró entrar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

