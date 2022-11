Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra fueron captados saliendo del mismo hotel luego de celebrar su cumpleaños

Jamila es captada saliendo del mismo hotel con Álvaro Paz de la Barra. ATV/ Magaly TV: 'La Firme'

Nuevamente juntos. A pesar de que se distanciaron, luego de que Jamila Dahabreh saliera en el programa de Magaly Medina a contar todos los detalles del romance que vivió al lado de Álvaro Paz de la Barra, fueron captados por las cámaras de ATV, saliendo cada uno en su camioneta del mismo hotel en San Borja.

El pasado lunes 28 de noviembre, la modelo celebró su cumpleaños con todos sus amigos, primero en una discoteca en Miraflores y luego en el bar de un hotel en San Borja.

Precisamente en ese lugar, unos mariachis llegaron para cantarle Happy Birthday y varios amigos de la farándula la acompañaron para celebrar con ella su cumpleaños número 33. Estuvieron Macarena Vélez, el ‘Zorro’ Supe y la exmiss Samantha Batallanos.

Lo que llamó la atención de la celebración, fue con todos sus invitados se fueron pasados las tres de mañana del martes 29 de noviembre y Jamila Dahabreh subió a la habitación que tenía registrada, de acuerdo al programa de la periodista.

Horas después, Álvaro Paz de la Barra salió a las 10:29 horas en su camioneta color negro y luego de 10 minutos partió la rubia a bordo de su Mercedes Benz.

‘Los chacales’ captaron el preciso momento en que Álvaro abandonó la cochera del hotel donde se celebró el cumpleaños de la modelo, además grabaron cuando Jamila caminaba hacia la cochera con una maleta y su torta en la mano, para luego salir a bordo de su automóvil, color lacre. Todo hace indicar que nuevamente han regresado a salir, ya que amanecieron juntos en el mismo hotel.

Te puede interesar: Sofía Franco y Jamila Dahabreh: Las declaraciones más polémicas que se dijeron esta semana

Jamila Dahabreh y Alvaro Paz de la Barra son vistos salir del mismo hotel. 'Magaly TV: La firme'.

La conductora de TV comentó que su unidad de investigación pudo comprobar que se trataba del carro del político y del vehículo de la influencer.

“El que sale primero es Álvaro, hemos comprobado la placa y podemos ver el relojazo del político. Son los únicos invitados que se quedaron porque según pudimos averiguar que había dos habitaciones reservadas en el hotel, incluso en el momento de la fiesta le dicen que hay una persona arriba”, indicó.

A la comunicadora le causó extrañeza ver esas imágenes porque la última vez que vio a la modelo, ella estaba muy dolida con el esposo de Sofía Franco porque no la oficializó y, por el contrario, negaba que haya tenido una relación amorosa con Dahabreh.

“Pensé que ya no iba a tropezar otra vez con la misma piedra, vino acá bien ofendida, dolida, diciendo que él la había decepcionado. Contó que ella había sido bien buena; sin embargo, la trató pésimo y no le cumplió ninguna promesa”, comentó.

“Cuando ella vino acá, nos dijo que habían sido enamorados, pareja porque paseaban juntos, conocía a la familia, los amigos y aclaró que no fue su snack. Entonces, ¿Qué pasó?”, terminó

Te puede interesar: Jamila Dahabreh niega romance con nuevo galán, pese a imágenes donde se les ve en situaciones cariñosas

Jamila Dahabreh terminó decepcionada de Álvaro Paz de la Barra. (Captura TV / Instagram)

Jamila aclaró que no se metió en el matrimonio de Álvaro Paz

Jamila Dahabreh se presentó hace unos meses en el programa de Magaly Medina y comenzó aclarando que nunca se metió en el matrimonio de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco. “Es importante que se sepa que yo lo conocí separado. Había pasado poco tiempo de su primera separación de Sofía Franco. Conocí a un hombre triste, que estaba mal y era víctima”, indicó con referencia a la pelea que tuvieron en el 2021.

Asimismo, contó que el político le pidió que sea su enamorada con un romántico detalle en la playa. Además, reveló que los miembros de la familia de Paz de la Barra y sus amigos cercanos le decían que se veía muy interesado en formar un nuevo romance.

“Él me presentó a su familia y yo a mi hija, que eso es lo que me molesta. Su entorno me decía que conmigo se iba a volver a enamorar y que estaba bien, entonces creí en él porque no me mostraba lo contrario. Nunca peleábamos. Siempre nos lucíamos públicamente porque no nos escondíamos”, aseveró en ese entonces.

Cabe mencionar que, Medina reveló que vio conversaciones de WhatsApp donde el político y la modelo se hablaban cariñosamente, se decían ‘Te amo’ y tenían múltiples fotografías compartiendo momentos con sus seres queridos en paseos, cenas y demás.

Jamila Dahabreh confiesa que sí estuvo enamorada de Álvaro Paz de la Barra. (ATV)

SEGUIR LEYENDO