Jamila Dahabreh niega romance con nuevo galán, pese a imágenes donde se les ve en situaciones cariñosas

Jamila Dahabreh fue captada saliendo de una fiesta con Mario Bazán y, posteriormente, subiéndose a un automóvil donde se dieron apasionados besos. (Willax TV)

¿Olvidó a Álvaro Paz de la Barra? Jamila Dahabreh vuelve a acaparar las portadas de los medios de comunicación tras ser captada en situaciones cariñosas con un hombre de tiene una prominente barba. Como se recuerda, la modelo hizo noticia al confirmar que tuvo un romance con el exalcalde de La Molina y dejar en claro que no se metió en su matrimonio con Sofía Franco.

Ahora, todo parece indicar que la influencer quiere pasar la página y está disfrutando de su soltería conociendo a nuevos hombres. Y es que, este lunes 29 de agosto el programa “Amor y Fuego” difundió unas imágenes donde se ve a la rubia saliendo de una fiesta con el empresario Mario Bazán.

Ambos se fueron a un reconocido restaurante a altas horas de la madrugada en compañía de sus amigos para tomar sopa. Posteriormente, sólo los dos salen del lugar para abordar un taxi y dirigirse al domicilio de Jamila Dahabreh.

Durante su viaje en el automóvil, se aprecia como él se le acerca a ella para hablarle y darle un apasionado beso. Tras difundir el informe, Rodrigo González se quedó sorprendido y aprovechó para llamar en vivo a la modelo y preguntarle su habría iniciado una nueva relación sentimental.

Jamila Dahabreh fue captada besándose nuevamente con Mario Bazán. (Instagram / Captura TV)

Jamila Dahabreh niega beso con Mario Bazán

Segundos antes de comunicarse con Jamila Dahabreh, el conductor de Willax TV resaltó que Mario Bazán está a punto de convertirse en padre, pues le llegó la invitación a su baby shower. Esto con la intención de dejar en claro que el hombre le estaría siendo infiel a su pareja.

“Hay una confusión. Mario no entró nunca a mi departamento y hay cámaras que lo pueden corroborar. Sí se me ha acercado, pero no hay beso ahí. Yo no tengo nada que ver con él. Es mi amigo y fuimos en grupo a comer”, comenzó diciendo la influencer.

Al escuchar sus palabras, el popular ‘Peluchín’ insistió en que sí se dio un beso con Mario Bazán, ya que las cámaras de su equipo los enfocaron con claridad. Sin embargo, Dahabreh continuó recalcando que no hubo nada de eso: “Me está hablando, pero no me está besando. Puede parecer, pero no. Me estaba molestando. Yo no tengo nada que ver con él y me acompañó para que no me vaya sola a mi casa”, respondió causando las risas de los presentadores.

Jamila Dahabreh niega beso con Mario Bazán y asegura que solo son amigos. (Willax TV).

