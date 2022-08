Jamila Dahabreh responde a Sofía Franco y afirma que no volverá con Paz de la Barra: “Yo sé muchas cosas”

Jamila Dahabreh responde las recientes declaraciones de Sofía Franco. | Magaly Tv: La firme

Jamila Dahabreh le respondió a Sofía Franco. La influencer no se quedó callada tras las recientes declaraciones de la exconductora de televisión, quien salió a decir que la modelo no tenía ninguna autorización para hablar sobre su acuerdo de divorcio con Álvaro Paz de la Barra.

“Yo no soy la que pataleo ni nada, o sea, no es algo que yo pedí, yo lo conocí a él, iniciando este trámite ¿No? Como te dije, el papel que yo vi, así que no soy yo la que quiere eso”, dijo en un primer momento.

Asimismo, Jamila Dahabreh le aclaró a Sofía Franco que ella podía salir a hablar sobre la relación que tuvo con el alcalde de La Molina, pues fue algo que finalmente pasó en su vida.

“ Yo tengo derecho a hablar de un capítulo que pasó en mi vida y de aclarar las cosas , a mí nadie me va a decir que, qué puedo hablar y qué no. Yo estoy hablando de todas las cosas que sé, que podría hacerlo y no lo hago”, añadió.

De otro lado, la modelo evitó referirse a la vida privada de la aún esposa de Álvaro Paz de la Barra, quien dijo que estuvo saliendo con alguien. “Yo no puedo decir las cosas que yo sé aparte. ¿Me entiendes? Prefiero no opinar, me guardo mi opinión, que la gente saque sus propias conclusiones”.

Jamila Dahabreh también se mostró sorprendida al saber que la exconductora de televisión era la consejera personal del alcalde de La Molina. “Cómo puede ser consejera una persona que te hizo la fama de maltratador, es de locos, ahí nomas queda el tema porque estoy agotada”, señaló.

Asimismo, la empresario dio a entender que Sofía Franco y el político en realidad no se llevarían tan bien como ellos lo quieren hacer creer. “ Hay muchas cosas que a veces quieren hacer creer a las personas, hacer como que todo está bien, todo está muy bien ”.

Sofía Franco responde a Jamila Dahabreh.

Explica por qué le presentó a su hija

Sobre el tema de los menores de edad, la modelo indicó que tomó la decisión de presentarle a su hija a Álvaro Paz de la Barra debido a que él le aseguró que ellos tenían una relación seria.

“¿Por qué le presenté a mi hija? Ojo, es porque él quería pasar mucho tiempo conmigo y yo soy muy pegada a mi hija, entonces él me decía, no, es una relación seria, que no sé qué. Le recuerdo que cuando fue su incidente, podrías ver las repetición y qué es lo que gritaba”, contó.

Le pide a Sofía no hablar de ella

En otro momento, Jamila Dahabreh le pidió a Sofía Franco que deje de hablar de ella, pues no tienen problemas hasta el momento ya que nunca han hablado.

“No sé a qué se refiere con señora, porque ella es mayor que yo, entonces, para mí es ella la señora. Le diría que baje la guardia porque yo no tengo ningún problema con ella ni soy yo la que se acercó a alguien a decirle que se divorcie. A mí me buscaron, enseñándome que estaban separándose, viviendo solo, porque ellos vivían en casa separadas cuando yo lo conocí ”, añadió.

Para finalizar, la empresaria afirmó que no cree que Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco retomen su relación sentimental, especialmente porque ella sabe temas que no han sido ventilados públicamente.

“ La verdad no lo creo, no lo creo porque, como te digo, yo sé muchas cosas que no las puedo decir , o sea, y definitivamente creo que cuando ya una persona ha estado con varias personas, porque terminó contigo, no creo que eso sea amor”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO