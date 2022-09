Sofía Franco reaparece con programa propio en Radiomar, ¿y México?

Sofía Franco reaparece en programa radial. Se une a las filas de Radiomar. |Radiomar

Después de anunciar que probaría suerte en México, la animadora Sofía Franco regresó a Perú para reencontrarse con su público mediante el programa ‘Sofi en su salsa’, de Radiomar. La rubia inició su espacio radial este martes 6 de septiembre.

Sofía Franco se mostró feliz de regresar a los medios de comunicación, esta vez como locutora de radio. La presentadora se conectará con sus fans de lunes a viernes a partir de las 8:00 horas.

“Voy a estar conduciendo de 8 a 10 de la mañana. Estoy feliz de volver a reencontrarme con mi público, extrañaba mucho este horario, hace tiempo no tenía la oportunidad de conversar, de estar en un espacio matutino, en especial estar cerca con las amas de casa, taxistas y gente trabajadora que me han seguido todos estos años”, indicó bastante emocionada.

Sofía Franco se encargará de comentar algunos temas del espectáculo con sus oyentes y seguidores a través de la señal 106.3 FM. “Todo saben que me gusta la salsa, así que la pasaremos muy rico a través de Radiomar”, señaló.

“Es una linda oportunidad de volver a lo que me gusta, estar en contacto con la gente, contarles un poco cómo estoy en el día a día, además de hablar del espectáculo que a todos nos gusta, pues a radio tiene esa magia de interactuar más con las personas”, refirió Sofía Franco, que anunció muchas sorpresas y enlaces telefónico.

Cabe recordar que Sofía Franco viajó hace unos meses a México para probar suerte en la actuación o la conducción. Incluso, en el programa ‘En Boca de Todos’ señaló que se encontraba alquilando un departamento en un zona exclusiva del país azteca.

Asimismo, aclaró que no se desvincularía de Perú, pues tiene familia aquí y aceptaría proyectos que se le presenten.

Sofía Franco estrena programa radial | América TV

Sofía Franco y su enfrentamiento con Jamila Dahabreh

En el mes de agosto, la farándula peruana se remeció ante enfrentamiento de Sofía Franco y Jamila Dahabreh, quienes tuvieron una relación con el político Álvaro Paz de la Barra. Como se sabe, la conductora de TV es esposa y madre del hijo del burgomaestre, mientras que la modelo indicó que tuvo un romance con el abogado cuando supuestamente estaba separado.

Todo empezó cuando Jamila contó todos los detalles a Magaly Medina sobre su relación con Álvaro Paz de la Barra, revelando que se se le había arrodillado para pedirle que sea su novia.

“Me pidió arrodillado para estar conmigo en la playa con pétalos (...) Él me presentó a su familia y yo a mi hija, que eso es lo que me molesta. Nunca peleábamos. Siempre nos lucíamos públicamente porque no nos escondíamos”, dijo esa noche en el set del programa.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues indicó que Sofía y Álvaro no podían iniciar los papeles del divorcio porque la presentadora de televisión tenía ciertas “exigencias” antes de separarse formalmente. Inclusive, señaló que “faltaba una casa” para terminar con su relación legal, aparte de más pedidos que habría solicitado.

Estas palabras causaron el enojo de Sofía Franco, quien no dudó en calificar de “mal gusto” las declaraciones de la modelo.

“Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros. Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque”, señaló al diario Trome en aquel momento.

Jamila Dahabreh responde con todo a Sofía Franco. (Instagram)

Jamila no se quedó callada y le recordó el episodio de violencia que vivió junto al burgomaestre en marzo del 2021.

“Yo no lloro ni pataleo, la que patea y da golpes eres tú, estimada”, dijo Dahabreh en una historia de su cuenta de Instagram.

Sofía Franco respondió a su vez que Jamila no tiene derecho a expresarse de esa manera, y que si seguía hablando de ella, la iba a denunciar.

“Ese es un tema que nadie le ha dado una autorización, ni Álvaro ni yo, en hacer un comentario sin saber las cosas. Yo tengo un matrimonio, todavía, no nos hemos divorciado, es un paso que pronto lo vamos a dar. Todo el mundo lo espera, nos verán divorciados pronto”, acotó la rubia desde México para En Boca de Todos.

“Que se respete y respete a su familia, a su hija. Que no involucre mediáticamente a los chicos. Mi tema personal, mis temas legales, no tienes nada que opinar. Que esto no llegue a mayores, a una carta notarial… No se trata de perder dinero ni tiempo. No estoy para tirar mi tiempo”, enfatizó la rubia.

Lejos de intimidarla, Dahabreh respondió que ella tiene derecho de hablar de lo que pasó en su vida.

“Yo tengo derecho a hablar de un capítulo que pasó en mi vida y de aclarar las cosas, a mí nadie me va a decir que, qué puedo hablar y qué no. Yo estoy hablando de todas las cosas que sé, que podría hacerlo y no lo hago”, resaltó.

“Hay muchas cosas que a veces quieren hacer creer a las personas, hacer como que todo está bien, todo está muy bien”, acotó.

