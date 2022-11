Magaly Medina critica a Latina por transmitir ‘Kun Fu Panda’ en vez de Alemania vs España

Magaly Medina arremetió contra Latina por la transmisión de Kun Fu Panda en lugar del partido Alemania vs. España. (ATV)

Magaly Medina comenzó su programa dirigiéndose a Latina Televisión por el último acontecimiento que le generó miles de críticas. Y es que, el último domingo 27 de noviembre el canal de San Felipe fue blanco de críticas en redes sociales por haber transmitido la película infantil ‘Kun Fu Panda’ en lugar del partido España vs. Alemania, uno de los más esperados del Mundial Qatar 2022.

Esto generó la molestia e indignación de los usuarios que no dudaron en arremeter contra el considerado ‘canal del Mundial’. Ahora, la popular ‘Urraca’ aprovechó los primeros minutos de su espacio para sacar cara por, supuestamente, el público engañado que esperó con ansias el encuentro entre los países europeos y terminó recibiendo una cinta para niños.

“Eso es una tremenda decepción. Decepcionar al público es lo peor que puede hacer un medio o cualquier producto. Ofreces algo y no le das lo que ofreciste, tienes una gran decepción. No todo el mundo tiene la forma de mirarlo en un dispositivo, de saber dónde más puede ver el partido si no es a través de un canal gratuito”, dijo en un inicio.

“Si Latina les hubiera dicho al público que sigue el mundial que no iban a pasar todos los partidos desde un inicio, yo creo que la mayoría de la gente hubiera decidido cambiarse cable o buscar otras alternativas. La gente estuvo esperando en sus casas un día domingo un partido importante y aparece Kun Fu Panda. Maleados, se pasaron de payasos y fue una falta de seriedad para con el público que ve el mundial”, agregó.



Si bien, Magaly Medina dejó en claro que no es fanática del fútbol, no dejó de hacer un llamado a El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para que comience una investigación, pues considera que Latina Televisión realizó publicidad engañosa y se debe condenar a los responsables. “Para eso están las instancias como INDECOPI que tendrían que sacar la cara por este público defraudado”.

Cabe mencionar que, a través de las plataformas digitales de Latina Televisión se dio a conocer que la emisión del Mundial Qatar 2022 se iba a cumplir, aunque no siempre en directo. “Latina transmitirá 32 de los 64 partidos EN VIVO, mientras que los 32 partidos restantes podrán verse EN DIFERIDO un día después a través de Latina Play y el app de Latina”, se lee en la publicación.



Marcos López y su fastidio por no ver el España vs Alemania

Marcos López utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para levantar su queja por no poder ver el España vs Alemania por el grupo E. El lateral de 23 años expresó su fastidio contra Latina Televisión al ver que no se estaba transmitiendo el encuentro.

“¿Latina es el canal del Mundial?”, escribió acompañado de un emoji. En seguida, subió otra publicación viendo el partido entre las selecciones europeas a través de DirecTV en uno de sus dispositivos electrónicos. “Ni modo”, puso.



