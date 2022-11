Gian Marco reveló que Magaly Medina lo llamó cuando dio a conocer su separación de Claudia Moro

Gian Marco reveló que Magaly Medina lo llamó cuando dio a conocer su divorcio. (Willax TV)

Gian Marco Zignago rompió su silencio y mantuvo una extensa conversación con la reportera de ‘Amor y Fuego’ donde expresó su desagrado por el magazine de Willax TV y los comentarios que realizan sus conductores. Esto se dio luego del escándalo que protagonizó por minimizar el trabajo de uno de los periodistas del mismo programa.

En medio de la entrevista, el compositor peruano no dudó en comparar a Rodrigo González con Magaly Medina. Y es que, el artista reveló que la popular ‘Urraca’ lo llamó cuando se hizo público su separación con la madre de sus hijos, Claudia Moro, para consultarle si quería comentar al respecto, acto que no hizo el presentador.

Todo comenzó cuando Gian Marco Zignago señaló que nunca fue su intención que su divorcio acapare las portadas de los medios de comunicación y dejó entrever que fue culpa de ‘Peluchín’ que eso haya ocurrido. Recordemos que, el conductor comenzó con los rumores del fin de su matrimonio en febrero del 2021, pero fue recién en octubre del mismo año que el baladista confirmó su ruptura en una entrevista para el podcast ‘Se regalan dudas’.

Te puede interesar: Gian Marco, Claudia Moro y la extraña razón por la que ocultan la fecha de su primer viaje juntos

El artista nacional se casó con Claudia Moro en 1994. (Foto: Captura Facebook)

“Yo no di a conocer la separación, solamente mencioné en un podcast, un comentario después de un año y medio y ustedes lo convirtieron en noticia (...) no conté detalles, te estás equivocando y vas a confundir a la gente. Escúchame una cosa, qué les interesa a ustedes sobre mí, sobre el contexto en el cual yo me divorcié”, empezó diciendo el interprete de “Si me tenías”.

Asimismo, sorprendió al contar que Magaly Medina se comunicó con él para preguntarle si quería hablar acerca del fin de su relación sentimental con Claudia Moro después de 25 años juntos y tres hijos de por medio. Este hecho quedó marcado en su memoria y aprovechó para hacer una comparación con la figura de Willax TV.

“Magaly Medina me llamó por teléfono, a quien yo conozco hace muchos años porque yo trabajaba en ‘Campaneando’ en el 9 y ella empezaba también en el noticiero. Magaly tuvo la delicadeza de llamarme por teléfono a decirme si yo quería aclarar algo respecto a mi divorcio. Le dije: ‘Magaly te agradezco tu interés, pero no voy a hablar de mi vida privada’”, expresó.

Te puede interesar: Maquillador contó sus malas experiencias con Gian Marco: “Uno de los más déspotas que he conocido”

“Hay una gran diferencia entre eso y que de repente una persona a quien no conozco… Mira si Rodrigo hubiera dicho, no sé, yo lo llegué a ver porque me lo mandaron, en la forma como lo dijo, hasta diciendo ‘lo siento Gian Marco pero tengo que decirlo’, como dando una notica como si fuera la primera vez que un ser humano se divorcia”, añadió.

Gian Marco cuenta que Magaly Medina le preguntó si quería hablar de su divorcio. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO