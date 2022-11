Michael Succar elogió los streams de Luis Enrique: “Tiene un mensaje espectacular”

El periodista deportivo cree que el entrenador se muestra más genuino al momento de comunicarse directamente con sus hinchas.

Los streams de Luis Enrique se han convertido en uno de los temas más comentados del Mundial Qatar 2022. El técnico de España encontró en Twitch la plataforma perfecta para comunicarse con los hinchas de una forma más divertida y cercana, hecho que le trajo muchos elogios, pero también críticas. En este contexto, el periodista deportivo Michael Succar elogió al seleccionador de ‘La Roja’, y calificó su decisión como la forma perfecta de mostrarse de forma auténtica a los fanáticos, sin la necesidad de someterse al estrés de las conferencias de prensa:

“Lo de Luis Enrique es un espectacular mensaje. ¿Quieres descontextualizarme, viralizarme, no estar de acuerdo, hacerme un meme o criticarme? Hazlo. No por eso voy a dejar de ser transparente, de ser natural, de ser auténtico y de decir lo que pienso. Por el vínculo con la gente y esta autenticidad, me encanta esta manera de empezar el Mundial del técnico. No cambiará con la derrota, porque empezó haciéndolo antes del debut, por lo que encuentro esto más genuino”, comentó en Movistar Deportes.

El periodista también señaló que el entrenador español busca aligerar el ambiente tenso y estresante que se vive en el futbol:

“El técnico busca descomprimir un poquito. Los futbolistas no declaran para que no se descontextualicen sus palabras, por las críticas, para que no se desconcentren. Luis Enrique con esto está diciendo que no nos lo tomemos tan en serio, que lo veamos como un juego, el de la declaración, la conversación, la transparencia. Me encanta que referentes del futbol estén mandando estos mensajes. Espero que, a través de la tecnología, el vínculo de los protagonistas del futbol con la gente vuelva a ser más cercano”. mencionó.

Te puede interesar: Pedro García elogió lo emocionante que fue el partido entre España y Alemania por el Mundial Qatar 2022

Luis Enrique muestra una cara más amigable en sus streams e incluso se anima a bromear con los aficionados (Twitch).

Su compañero Diego Rebagliatti coincidió con su postura y afirmó que Luis Enrique está rompiendo con la formalidad que siempre atañó a los directores técnicos y auguró que esto podría convertirse en un cambio a futuro en la relación de entrenadores con el público:

“Cuando se mete en el Twitch y habla de la relación de Ferrán Torres con su hija, o sobre su hija que falleció hace unos años o hasta la ropa interior que usa. está rompiendo todos los paradigmas de la formalidad que hoy invade a los entrenadores. Hoy en día viene el jefe de prensa y dice que el técnico va responder tantas preguntas, no hay repreguntas y te dicen que temas se van a tocar o no. Los mundiales marcan tendencias y este generará un antes y un después en la relación de los protagonistas con la gente y con la prensa”, afirmó.

El exdirigente de Sporting Cristal cree que cambiará la forma de comunicarse entre los protagonistas del futbol y sus aficionados.

Te puede interesar: Michael Succar protagonizó emotivo encuentro con niño hincha de Arabia Saudita en Mundial Qatar 2022

“Arabia y Japón no pudieron mantener la euforia”

Diego Rebagliatti se manifestó sobre las derrotas de Arabia Saudita 2-0 ante Polonia y Japón 1-0 con Costa Rica, dos selecciones que sorprendieron la primera fecha venciendo a potencias como Argentina y Alemania respectivamente:

“Hay una frase que dice “después de un gran triunfo, viene una gran derrota”, para los equipos chicos. Les cuesta sostener el nivel de euforia al que llega luego de un triunfo así. No es la primera vez que se da. A Japón se le presentó un partido completamente diferente, le tocó ser protagonista ante Costa Rica y le costó”. indicó.

SEGUIR LEYENDO: