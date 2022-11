Erick Osores habló sobre poca presencia en el Perú vs Paraguay: “¿Dónde está la mejor hinchada del mundo?”

Erick Osores se mostró bastante molesto al ver poca presencia de hinchas en el Monumental.

La selección peruana disputó su tercer amistoso de la era Juan Reynoso y esto trajo consigo la primera victoria como local. La bicolor logró darle una nueva alegría a la hinchada peruana de la mano de Alex Valera, quien anotó el único tanto del encuentro.

El resultado fue bastante positivo considerando que se enfrentaron a un clásico rival de Eliminatorias, sin embargo, un aspecto llamó la atención de muchos y dejó un sinsabor en más de uno.

Al parece el no haber logrado la tan ansiada clasificación al Mundial de Qatar 2022, habría generado que “la mejor hinchada del mundo” deje de alentar a su selección, algo que el periodista Erick Osores no dejó pasar y lo hizo saber a través de sus redes sociales.

“¿Dónde está la mejor hinchada del mundo? Parece que se acabó la ‘pose’, ¿qué pasó con todas esas personas?”, cuestionó duramente el conductor de América Televisión.

Asimismo, señaló que algunos aficionados sólo apoyan a la selección peruana cuando les están yendo bien, pero cuando pasa todo lo contrario, empiezan a desentenderse. “Es que algunos sólo están cuando ganamos y lamentablemente somos consumidores de éxito”.

No obstante, aseguró que como el conjunto nacional no logró llegar a Qatar, varios decidieron dejar de alentar y no apoyar el nuevo proceso. “Ahora que perdió Perú y no va al Mundial, irán los que siempre van. Pero los que siempre se cuelgan de la fiesta después, ya no van”, aseguró.

Con gol de Alex Valera, la selección peruana se impuso de local ante los 'guaraníes' en choque nada amistoso. (Video: Movistar Deportes).

Además, reveló que está en contra de todas las personas que sólo aparecen en los partidos de la selección cuando están peleando por algo, pero después parece que no existieran. “Parece que a algunos sólo les gusta cuando estamos arriba y así no es”, agregó.

Otro de los puntos importantes que mencionó fue el tema del nuevo comando técnico, que tiene como cabeza a Juan Reynoso: “Algunos dirán que el equipo de Reynoso no convence ni cautiva a nadie, pero son han sido sólo tres partidos. Ha goleado en un uno, otro se lo arrebataron a tan sólo unos minutos de que finalice y a mi parecer, el último contra Paraguay fue el que más logró convencer porque ya se pudo evidenciar una idea clara de juego”.

Finalmente, agregó que a pesar de que existan diferentes puntos de vista, siempre es bueno apoyarlos y estar enterados de lo que pasa con cada uno de ellos en sus ligas: “Podemos discutir y estar en contra de muchas cosas, pero igual siempre deberíamos estar al tanto de ellos e incluso queriendo que las cosas salgan bien, creo que todos nos beneficiamos con eso”.

Christian Cueva tuvo una gran exhibición en el Perú vs Paraguay. (FPF)

En contra del alto precio de las entradas

Por otro lado, el comunicador se mostró totalmente en contra del precio de las entradas y mencionó que estaban bastante elevados para ser un encuentro amistoso. De esta manera, se animó a darle un consejo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ente que se encarga de regular este tipo de eventos.

“Lo mejor que podrían haber hecho era poner una promoción, por ejemplo vender dos entradas por el precio de una. Bastante flojita la federación, se les pasó la tortuga o no la vieron venir, pero ojalá que la boca se me haga chicharrón y que le mejor hinchada del mundo aparezca nuevamente”, manifestó.

Osores aceptó que el coloso de Ate es mucho más grande que donde habitualmente juega la ‘Blanquirroja’ y esto no favoreció en lo absoluto: “También es cierto que el estadio Monumental no es el Nacional y también es cierto que las entradas estaban bastante caras. No sé a quién se le ocurrió poner entradas realmente caras para un partido que habría que motivar a la gente”.

