Giuliana Rengifo se quiebra al recordar los calificativos que le puso Magaly Medina

Giuliana Rengifo fue invitada al espacio de YouTube llamado ‘¿Y ahora qué?’ de Manuel Paz Soldán y Christian Bayro, exreporteros de ‘En Boca de Todos’. En el programa, la cumbiambera se refirió a las polémicas declaraciones de Magaly Medina en su contra.

Todo sucedió cuando la ‘Urraca’ presentó un ampay de la exintegrante de ‘El Gran Show’ con el notario Paul Pineda. En el informe del programa ‘Magaly TV: La Firme’, se explicó que la cantante se habría metido en una relación. Ante ello, Rengifo se defendió asegurando que el empresario era una persona separada, sin embargo, aún no había firmado los papel de divorcio.

Sin embargo, todo este tema mediático, la ha hecho protagonista de más de una portada de espectáculos. Pero, lo que más le interesa a Giuliana es la opinión de sus hijas, por eso, reveló que ellas le han mostrado apoyo incondicional y que le creen todo lo que ella diga.

“Mis hijas me dicen mamá tranquila. no pasa nada, nosotros te conocemos, te amamos y siempre vamos a estar contigo. Recibir esas palabras de tu hija mayor que ha pasado tantas cosas, de verdad que es lindo y puro. Yo estoy agradecida con la vida, porque a pesar de que muchas personas me tienen envidia o que tratan de que mi vida sea un martirio, están causando que yo tenga más trabajo y la gente se una a mí”, señaló la artista, quien se quebró en medio de la entrevista.

Frente a ello, Christian Bayro, le preguntó cuál era el motivo de su llanto. La artista comentó que sentía impotencia ante tantas declaraciones que considera falsas. Además, recordó los adjetivos que ha tenido la figura de ATV en su contra.

“Lloro porque es impotencia, da rabia, da cólera que te involucren en cosas que tú no haces. Qué ganas de vender ese ampay como casado, pero es separado. Quien no ha hecho su vida después de casado. Si vas a decir algo, dilo sin adjetivos. ¿Por qué decir runrun?, ¿por qué decir snack?, ¿por qué decir, que tiene gustos feos?, decir pelandusca. Ya poniendo adjetivos a una mujer de esa forma, yo creo que no esta bien”, agregó.

Giuliana Rengifo continuará con su demanda contra Magaly Medina

Giuliana Rengifo decidió enviarle una carta notarial a Magaly Medina por los adjetivos en su contra. Sobre el tema, la cantante señaló que continuará con el proceso, pues considera que todo lo que mencionó en su programa, aunque no dijo su nombre, iba dirigido a ella.

“Yo le mandé una carta notarial y ella dijo que no me lo había dicho directamente, cuando mi imagen estaba ahí. Una vez se fue a la cárcel, hay mucha gente a la que le está haciendo daño, hasta dónde yo sé hay mucha gente que sí la va a demandar”, comentó sobre su situación legal.

Por otro lado, aseguró que no teme ganar o perder, pero que toma esta decisión con la finalidad de enseñarle a sus hijas a defenderse. “Así yo gane o pierda, yo quiero enseñarle a mis hijas a defenderse, a que nadie tiene el derecho de venir a pisotear a calumniar o a fregar tu imagen. Tantos años que me ha costado y tan solo por decir mi verdad me ponen adjetivos y me atacan”, sentenció sobre el tema.

