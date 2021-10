Giannina Luján tras pedida de mano a Tilsa Lozano: “Ella sigue enamorada del Loco, pero jamás te amó, acéptalo”

Giannina Luján arremetió contra Tilsa Lozano. (Foto: Instagram)

Giannina Luján reapareció en televisión para hablar contra Tilsa Lozano. Cabe indicar que no es la primera vez que la exmodelo arremete contra su par. Esta vez, se refirió a su compromiso con Jackson Mora, a quien considera un gran amigo.

La joven que ahora vive en España indicó, incluso, que ha tomado con el boxeador y lo conoce muy bien, al punto de decir que considera que el deportista le ha pedido la mano a Tilsa “por presión”.

Asimismo, resalta que no es coincidencia que se haya comprometido un día después del cumpleaños de Juan Manuel Vargas, con quien tuvo una relación pero el futbolista nunca la oficializó.

“Justo lo hace después del cumpleaños del loco, demasiado evidente. Le duele la vida lo del loco, le duele en el alma el rechazo, que le hayan dicho yo no me voy a casar contigo. ¿Qué otra cosa tiene ella para llamar la atención? ninguna, nada, cero, de ahí no sale, no ha hecho otra cosa positiva”, señaló a los conductores del programa Amor y Fuego.

Además, resaltó que a su parecer Tilsa Lozano aún sigue enamorada de Juan Manuel Vargas. Asimismo, recalcó que da su opinión porque le preguntan y no tiene ningún reparo en decir que no le cae porque “es hipócrita, malintencionada y mala”.

“El que me da pena es Jackson Mora, que lo agarran como títere. Pobre Jackson, al final es de buenos sentimientos. Digo yo que lo conozco hace años, hasta cervecita hemos tomado en el parque, así que pobre de él, ya se dará cuenta después”, aseguró.

“¿Qué de positivo tiene esa ‘señora’? Arma su circo porque no le queda con que más llamar la atención. Para mí sigue enamorada del ‘Loco’, porque le salió el tiro por la culata. (...) Justo (su compromiso) lo hizo después del cumple del ‘Loco’, que casualidad. Ahora seguro se casa con un vestido morado o adornos morados. ¡El Loco jamás te amó! Acéptalo, sígueme para más tips ”, finalizó.

La pareja se comprometió tras dos años de relación. (Foto: Instagram)

MAGALY MEDINA DESMIENTE A TILSA LOZANO

En América Hoy, Tilsa Lozano contó a través de una videollamada los detalles sobre su pedida de mano. Según ella, Mora se arrodilló para pedirle que se case con él.

“Se arrodilló. Yo empecé a temblar, me temblaban las manos. Se me bajó la presión, empecé a sudar y me empecé a reír porque cuando estoy nerviosa me río”, contó ilusionada.

Sin embargo, el equipo de Magaly Medina se infiltró en el restaurante y grabó el preciso momento en que la exmodelo recibe la roca, y aunque ella señaló que el boxeador hizo ese gesto, no se muestra esa acción en las imágenes que difundió el programa Magaly TV, La Firme.

“Eso es parte de la telenovela que se ha hecho en su cerebro. ¿Dónde está la arrodillada? Eso lo imaginó, eso lo soñó. El champagne le hizo imaginar cosas que no habían pasado”, dijo entre risas Magaly.