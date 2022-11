María del Carmen Alva cree que misión de la OEA entendió que, “los golpistas están en la Plaza de Armas”

María del Carmen Alva en el Congreso de la República | Flickr Congreso

El último miércoles 23 de noviembre, la expresidente del Congreso de la República, María del Carmen Alva, habló sobre la reunión que sostuvo con la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que llegó al Perú para analizar la situación política que se vive en el país.

En diálogo con ‘RPP Noticias’, la congresista de la bancada de Acción Popular calificó dicha citación como “beneficiosa”. Según comentó, en el encuentro que tuvo con esta delegación buscó “aclarar” la polémica que se generó cuando se conoció que habría exigido a diputados de España que emitan un pronunciamiento en contra del Gobierno.

“Creo que ha sido muy beneficioso que haya venido la OEA porque han visto in situ qué pasa en el país y estoy segura de que ellos se van con la idea de que los golpistas no están en la Plaza Bolívar, sino que están en la Plaza de Armas. Estoy segurísima de eso. Creo que han recibido información de la sociedad civil, de congresistas, tienen que analizar la información que han recibido y creo que han sido bien receptivos. Creo que no son tontos”, mencionó la extitular del Parlamento.

Te puede interesar: Lady Camones habló sobre decisión del TC a favor Pedro Castillo: “puede ser que tengan razón”

Asimismo, Alva consideró que el Poder Ejecutivo debe “dejar de atacar” para salir de la crisis política que vive el país.

Por otro lado, mencionó que todavía existen mecanismos para lograr que el presidente Pedro Castillo deje Palacio de Gobierno, como la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación y una posible suspensión.

En esa misma línea, aclaró que no cree que se puedan conseguir los 87 votos necesarios para una vacancia presidencial. Según dijo, la mayoría de los parlamentarios de su partido, Acción Popular, votaría a favor de este mecanismo a propuesta de los propios dirigentes; no obstante, precisó que “los votos de la izquierda son los que no nos permiten llegar a los 87 votos”.

Alva finalizó asegurando que “la vacancia está en las manos del Bloque Magisterial y de Perú Libre. Hay gente muy valiosa en ambos bloques y gente que no va a quemarse si ve más corrupción. Para ellos todavía necesitan más pruebas, pero yo creo que ya están cambiando de opinión y no creo que pongan las manos al fuego por una persona que no vale la pena”.

TC anula proceso constitucional contra Pedro Castillo

La sentencia del Tribunal Constitucional fue dada a conocer durante el último viernes. Foto: Andina

El Tribunal Constitucional (TC) decidió anular el proceso de la denuncia constitucional por presunta traición a la patria contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Sobre este tema, el congresista Eduardo Salhuana (APP) consideró que el Parlamento debe acatar lo resuelto por el máximo intérprete de la Constitución del Perú.

No te lo pierdas: Jorge Montoya al conocer que el TC anuló denuncia contra Castillo: “Tenemos que respetar la decisión”

En esa línea, el parlamentario opinó que la Comisión Permanente debería archivarlo debido a que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “jurídicamente no existe”.

“El Tribunal Constitucional es la máxima instancia en materia constitucional, ha resuelto y hay que acatar, no hay otra salida (...) El estado de derecho se consolida por el respeto a las instituciones. No vamos a ganar absolutamente nada (confrontando), además que no tendríamos ningún fundamento jurídico para esa posición”, manIfestó.

SIGUE LEYENDO