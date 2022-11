Jorge Montoya al conocer que el TC anuló denuncia contra Castillo: “Tenemos que respetar la decisión”

Jorge Montoya se pronunció esta mañana sobre el fallo que acaba de decidir el Tribunal Constitucional sobre el pedido de anulación de la denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo. El integrante de Renovación Popular, indicó que no comparte dicha resolución, pero que es muy respetuoso de los mandatos.

En entrevista con Canal N, el congresista manifestó que desde el Congreso seguirán a la espera de las firmas para alcanzar la vacancia presidencial.

“La verdad que no lo esperaba y eso sí, nos ha sorprendido a la mayoría. Esta es una situación que ha tenido tanto tiempo de procesarse y que ha llevado a esta situación. Esto se presentó en febrero y si se hubiera trabajado en la celeridad de este caso, esto yo hubiese estado solucionado en el primer semestre del año y no esperar de llegar a las finales, inclusive hubo una postergación también a pedido del presidente para poder leer y entender sobre estas acusaciones. Yo creo que estaban esperando dilatar aún más la situación para que el Tribunal Constitucional dé un fallo favorable a ellos”, dijo en entrevista para Canal N.

“La decisión política falló, o sea la subcomisión el semestre anterior y la legislatura anterior estuvo presidida por Alianza para el Progreso con una clara capacidad de blindaje, incluyendo a Dina Boluarte que no se procesó para nada. Las denuncias que tenía y otras que han sido presentadas y que se quedó en el camino definitivamente habido mucho blindaje”, mencionó.

Además, mencionó sobre cómo ha ido trabajando esta subcomisión y sobre todo dejó en claro que en la actualidad esta comitiva no se da abasto por las largas denuncias de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

“Hay retrasos que se están dando por la mecánica que se está siguiendo. Hay que tener en claro algo, no se está hablando de delitos por opinión, se está llevando de un hecho y de la fuerza que tiene en la palabra y en la voz de un presidente. Internacionalmente, se reconoce que los vocablos de un presidente son compromisos y eso se toma como ofrecimientos en otras naciones”, expresó sobre los comentarios de Castillo al decir que existiría la posibilidad de cederle parte del mar peruano a Bolivia.

En contra de Pedro Castillo

Ante la resolución del TC, Jorge Montoya aseguró que el presidente de la República puede opinar todo lo que desee, pero debe tener en cuenta que sus opiniones, al ser un representante de una Nación, no puede caer en este tipo de connotaciones como las que mencionó sobre la soberanía del mar peruano.

“Opinar no es un delito, si no imagínense, yo estaría preso por opinar todos los días. En este caso no lo comparto con el presidente, porque él tiene derecho a opinar, pero lo que estamos juzgando es el contenido de esas opiniones por ser el presidente del Perú, representa a la Nación. No cualquier persona que se pone a hablar, nosotros podemos hablar muchas cosas, pero el presidente no, porque representa a todos los peruanos y en este caso lo que ha hecho es una cosa mucho más seria. Imagino que los especialistas en este tema lo van a analizar desde un punto más crítico, pero desde nuestro punto de vista nos parece extraño, pero tenemos que respetar la decisión del TC”, manifestó.

