Congresistas reaccionan tras el fallo del TC que anula la denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo

Lady Camones se pronuncia por el fallo del TC que desestima denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria. TV Perú

Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la anulación de la denuncia por traición a la patria contra el presidente de la República, Pedro Castillo, diversos congresistas salieron a pronunciarse al respecto.

Lady Camones, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indicó que “somos respetuosos de las decisiones del Tribunal Constitucional. Nosotros, simplemente desde el Congreso, toca más que acatar. Son decisiones que han evaluado los miembros del tribunal y han notificado al presidente del Congreso”.

“Sabíamos que debía haber un pronunciamiento de este tema [traición a la patria] luego de la defensa bastante débil que se tuvo de parte del procurador del Congreso. No esperábamos una decisión diferente”, agregó la legisladora de Alianza para el Progreso.

Te puede interesar: Pedro Castillo: TC ordena anular el proceso por traición a la patria que se sigue en el Congreso

Diego Bazán (Avanza País), quien sustentó la denuncia por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo, indicó que también respeta la decisión del TC. Sin embargo, mencionó que la denuncia contra el mandatario estaba bien sustentada porque habían elementos que, a su juicio, configuraba que existía traición a la patria.

Diego Bazán se pronuncia por el fallo del TC que desestima denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria. Canal N

Por su parte, Enrique Wong (Podemos) aseguró que que la denuncia por traición a la patria fue “un error” desde su presentación, pues resaltó que la opinión de Castillo Terrones sobre consultar una posible salida al mar a Bolivia no llegó a convertirse en un hecho.

“Desde un comienzo se vio que era un error, se porfió en que constituía delito de traición a la patria. Los mismo del Tribunal Constitucional les habían preguntado a los autores que si una opinión era suficiente para declarar traición a la patria. Una opinión la puede dar cualquiera, no se realizó, no fue efectiva, no cedió ningún centímetro de mar ni de tierra. Es un error de la subcomisión”, apuntó.

En tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), enfatizó en que la decisión de Tribunal Constitucional tiene que se respetada y cumplida así no le guste.

“Es una resolución que tenemos que cumplir así no nos guste. Somos respetuosos nosotros del estado de derecho y eso nos conmina a todas las autoridades de este país a respetar las decisiones del Tribunal Constitucional por más que no estemos de acuerdo”, señaló.

Enrique Wong se pronuncia por el fallo del TC que desestima denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria. Canal N

Te puede interesar: Somos Perú tendría lista una moción para suspender a Pedro Castillo en la presidencia

Por su parte, Segundo Montalvo (Perú Libre) apuntó que respetan la decisión de TC y no considera que esto sea un “triunfo” para el jefe de Estado ni una derrota para sus colegas que impulsaron la acusación.

“Ya tenemos la respuesta analizada por el Tribunal Constitucional y ha sido negativa. Nosotros respetamos y vamos a continuar hoy en la reunión (de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) para ver qué se decide al respecto (…) No creo que sea un triunfo (de Pedro Castillo), sino que se ha llegado a la verdad”, declaró.

Finalmente, Wilson Soto (Acción Popular) dijo respetar la decisión de organismo constitucional, pese a que no está de acuerdo con los argumentos que brindó.

“Al margen de los argumentos del Tribunal Constitucional sobre la DC 219, los cuales no compartimos por lo establecido en nuestro informe final que fue respaldado por juristas, políticos y congresistas, respetamos su decisión asumiendo que vivimos en un estado constitucional de derecho. Nosotros no actuaremos minando y petardeando la institucionalidad. Necesitamos fortalecer a las Instituciones como es el Congreso, el TC y todos los poderes del Estado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al margen de los argumentos del @TC_Peru sobre la DC219, los cuales no compartimos por lo establecido en nuestro informe final que fue respaldado por juristas, políticos y congresistas, respetamos su decisión asumiendo que vivimos en un estado constitucional de derecho. 1/2 — Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) November 22, 2022

TC anula proceso

El Tribunal Constitucional emitió hoy una resolución en el que declara fundada la demanda de habeas corpus presentada por los abogados del jefe de Estado. Por lo que se determina la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, de fecha 28 de febrero de 2022, por el que se le abre proceso por el presunto delito de traición a la patria.

“[Se declara la nulidad] En lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”, indica.

La ponencia estuvo a cargo del magistrado Manuel Monteagudo y los siete miembros del TC votaron a favor.

TC ordenó anular proceso Por traición a la Patria contra el presidente Pedro Castillo. TV Perú

El fallo declara la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del jefe de Estado, así como del informe final de la denuncia constitucional 219, “por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”.

“En este caso, se ha concluido, con motivo de las dos acusaciones constitucionales vinculadas con los mismos hechos atribuidos al presidente de la República, que tanto el informe de calificación como el informe final de la denuncia constitucional 219, han incumplido el deber de motivación en sede parlamentaria, por lo que corresponde declarar su nulidad”, precisa la resolución.

Los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich suscriben la sentencia que declara fundado el hábeas corpus presentado por Eduardo Pachas Palacios a favor del presidente Castillo.

SEGUIR LEYENDO