Marianella Ledesma señala que fallo del Tribunal Constitucional lleva a cuestionar la labor del Congreso

La orden del Tribunal Constitucional de anular la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria ha despertado las críticas de diversas figuras ligadas a la interpretación de la Constitución. La expresidenta del máximo ente interpretativo de la Carta Magna, Marianella Ledesma, señaló que procesos como los impulsados por el Congreso pone en duda la credibilidad de la institución.

Ledesma se mostró a favor del fallo del TC, a pesar de que durante los últimos meses ha sido una dura crítica de la labor del jefe de Estado. Esta señaló que si bien se cuestiona a Castillo “por ser imprudente en sus declaraciones” existe una enorme distancia con el deseo de querer entregar territorio peruano a Bolivia, tal como lo habría entendido un grupo en Congreso que calificó el hecho como traición a la patria.

“Eso nos lleva a cuestionar la labor del Congreso”, indicó Ledesma en Exitosa noticias. “Alegremente no se puede estar generando acusaciones constitucionales, porque esto lleva a asumir una falta de credibilidad y legitimidad en la labor del Parlamento”, agregó. Por su parte, considera que el Congreso eligió el peor caso para pretender apartar de su cargo al jefe de Estado involucrado en diversos actos de corrupción.

“Llama la atención que el Congreso invierta su tiempo, energía y los recursos de Estado, y termine asumiendo situaciones que son todo un despropósito para justificar un delito de traición a la patria”, manifestó. Además, recordó que el delito de traición a la patria, contemplado en el Código Penal, consiste en el sometimiento a la dominación extranjera de una parte o de todo el territorio nacional.

“El Tribunal ha dicho que el querer, el pensamiento o el propósito personal de Castillo no puede suponer que sea la ejecución de un delito porque no ha hecho otros actos: no ha convocado a un referéndum, no ha mandado un proyecto de ley. ¿Qué actos preparatorios ha hecho para ello? Lo que ha hecho es expresar una voluntad o interés que puede tener pero realmente, formalmente y materialmente no ha hecho nada”, precisó.

“Lo peor de todo es que el TC dice si el Congreso quiere acusar por traición a la patria a Castillo por lo menos tiene que motivar y justificar cuáles son esos actos materiales que está haciendo para que se materialice el delito, que no es poca cosa ser denunciado y botado por traición a la patria. Como el Congreso no ha motivado ni ha explicado, entonces el TC está controlando esos actos del Congreso y ha declarado la nulidad de ese informe”, agregó Ledesma.

Acepta decisión

Jorge Montoya se pronunció esta mañana sobre el fallo que acaba de decidir el Tribunal Constitucional sobre el pedido de anulación de la denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo. El integrante de Renovación Popular, indicó que no comparte dicha resolución, pero que es muy respetuoso de los mandatos. En entrevista con Canal N, el congresista manifestó que desde el Congreso seguirán a la espera de las firmas para alcanzar la vacancia presidencial.

“La verdad que no lo esperaba y eso sí, nos ha sorprendido a la mayoría. Esta es una situación que ha tenido tanto tiempo de procesarse y que ha llevado a esta situación. Esto se presentó en febrero y si se hubiera trabajado en la celeridad de este caso, esto yo hubiese estado solucionado en el primer semestre del año y no esperar de llegar a las finales, inclusive hubo una postergación también a pedido del presidente para poder leer y entender sobre estas acusaciones. Yo creo que estaban esperando dilatar aún más la situación para que el Tribunal Constitucional dé un fallo favorable a ellos”, dijo en entrevista para Canal N.

