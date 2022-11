Alianza Lima y su nuevo plan para fichar a Gabriel Costa

Gabriel Costa celebró ante O'Higgins su gol número 14 en el año con Colo Colo de Chile. (Prensa Colo Colo)

En época de fichajes el día a día es fundamental para cerrar una contratación, eso es lo que viven varios clubes, y en especial Alianza Lima. Los ‘blanquiazules’ siempre mostraron interés por Gabriel Costa para tenerlo la próxima temporada, pero la prioridad del extremo era renovar con el Colo Colo de Chile. Eso cambió los planes de los ‘íntimos’, pero algo surgió en último momento. Resulta que la propuesta que le hizo el club chileno no terminó de convencer al jugador y estaría analizando todas las ofertas, entre ellas, la de La Victoria.

El ‘Cacique’ tenía toda la intención de que el delantero siga en el equipo, pero le presentaron un contrato que le rebaja un porcentaje en el salario. No lo tomó a bien, pues pidió que se mantenga el mismo sueldo pero la directiva lo está evaluando, y estaría buscando nuevos horizontes. Esta información llegó a oídos del equipo de Guillermo Salas y le hicieron una propuesta más interesante, volvió a la carga.

Costa está en los planes del ‘Chicho’ y lo quiere de todas maneras para el 2023. Volvieron a la carga por el futbolista, hubo contacto una vez más y todo depende de él. Ahora la decisión pasa más por su lado. Las próximas horas son vitales para su regreso a Matute después de ocho años. Y lo mejor es que no ocupará plaza de extranjeros. De concretarse su llegada, habrán cuatro jugadores nacionalizados como es el caso de Pablo Míguez, Pablo Lavandeira y Franco Zanelatto.

“Es un jugador de una calidad tremenda y que no ocupa cupo. Hemos hablado con los entornos de ambos (Bryan Reyna y Gabriel Costa), sobre todo para ver cuales son sus situaciones y ver si son opciones reales. Son jugadores que nos gustan mucho, no tengo que explicar las condiciones que tiene cada uno. Además, son de perfiles, que claramente, van a tener más de un llamado de un equipo, pero estamos avanzando”, comentó José Bellina, encargado del área deportiva del club, a Movistar Deportes unos días atrás.

Las posibilidades

Los nuevos términos de renovación de Gabriel Costa con Colo Colo cambió la decisión del jugador. Aunque aún es una opción de que se quede en Chile, las otras ofertas que tiene empezaron a tomar fuerza. Alianza Lima no es el único pues se conoció que el Peñarol de Uruguay también habría lanzado propuesta con una jugosa suma de dinero. Esta es la que más pelea con los ‘blanquiazules’ porque el seleccionado dio a conocer más de una vez que es hincha del ‘Manya’, punto a favor de los uruguayos.

Otro club peruano que también está interesado es Sporting Cristal, quiere fortalecer su delantera para lo que viene en la fase previa de la Copa Libertadores.

Barcos sigue vigente

A pesar de que no salió un anuncio oficial, Hernán Barcos confesó que su renovación es casi un hecho. Las negociaciones están en su etapa final y no falta nada para que firme. Siempre mostró su deseo para quedarse en La Victoria. Su calidad, liderazgo y experiencia fueron vitales para que los ‘íntimos’ alcanzaran el bicampeonato, donde fue protagonista.

“Todavía no he firmado. No ha sido oficial, pero ya estamos en el final de la negociación. Si Dios quiere, el 2023 estaremos todos juntos de nuevo. Si Dios quiere me retiro acá en Alianza Lima. Es un club que me dio mucho, en un momento difícil de mi carrera”, dijo el ‘Pirata’ en declaraciones a GolPerú.

