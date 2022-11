Horacio Calcaterra y lo pases más polémicos entre jugadores de Universitario y Sporting Cristal

Calcaterra firmó con Universitario hasta 2025.

Universitario de Deportes anunció la contratación de Horacio Calcaterra, quien firmó por tres temporadas después de no renovar su vínculo con Sporting Cristal. Este fichaje fue un golpe muy duro para muchos hinchas ‘celestes’, debido a que el volante de 33 años llevaba 10 años defendiendo la camiseta ‘rimense’, etapa en la que consiguió 4 títulos nacionales, disputó 356 partidos y marcó 47 goles. Además, desde el retiro de Jorge Cazulo en 2020, se convirtió en el capitán del equipo.

Esta no es la primera vez que se da un pase polémico entre ambos rivales, son varios los casos en los que un futbolista cruza de vereda generando indignación entre sus fanáticos. La primera vez que sucedió un hecho parecido ocurrió en 1977, cuando los ‘celestes’ ficharon a Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, Hector Chumpitaz, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas.

Los cuatro llegaron del extranjero, pero antes de emigrar se habían convertido en ídolos ‘cremas’. Juntos formaron parte de un equipo de ensueño que consiguió el bicampeonato 1979-1980. No obstante, en aquellos años la rivalidad recién estaba naciendo, por lo que no fueron considerados ‘traidores’ y hoy conservan un buen recuerdo en ambos clubes.

De pie: Chumpitaz (tercero) y Oblitas (quinto). Abajo: 'Cachito' Ramírez y Percy Rojas (cuarto y quinto), con camiseta de Sporting Cristal. (El Comercio).

Asteggiano y ‘Chemo’ del Solar

En 1995, Marcelo Asteggiano, referente de la ‘U’ en el título de 1993, pasó a Sporting Cristal, donde sería bicampeón del futbol peruano 1995-1996 y subcampeón de la Copa Libertadores 1997. Por aquellos años la rivalidad estaba en su punto álgido, ya que ambos equipos se disputaron la mayoría de campeonatos de los noventa. El zaguero argentino revelaría años después que un sector de la barra lo entendió, pero los más radicales no se lo perdonaron. “Fue muy difícil, pero el hincha de la ‘U’, no el fanático, siempre que me veía en la calle me trataba con cariño y respeto porque saben que siempre dejé todo lo que tenía dentro de la cancha”, declaró a la revista Once.

Las dos pases más polémicas llegaron en la década del 2000. La primera fue la de ‘Chemo’ del Solar, quien asumió como entrenador ‘celeste’ en 2005, luego de retirarse como ídolo de Universitario, llegando incluso a tener una banderola junto al ‘Puma’ Carranza y ‘Lolo’ Fernández.

La ‘Trinchera Norte’ no le perdonaría pasar a uno de sus más acérrimos rivales y cuando visitó el Monumental el 20 de agosto de aquel año, recibió miles de insultos, le tiraron monedas e incluso aparecieron banderolas con mensajes como “Nosotros por la ‘U’, Chemo por dinero”, “Del $olar” o “Ídolo hay uno solo, traidores hay muchos”.

Del Solar se proclamó campeón ese año con los del Rímac y dirigiría a Universitario en dos oportunidades (2010-2012 y 2014), pero su relación con los ‘merengues’ no volvió a ser la misma.

Pancarta de 'Trinchera Norte' contra 'Chemo' Del Solar (Depor).

Nolberto Solano

En 2009 los ‘cremas’ pagarían con la misma moneda al contratar a Nolberto Solano, quien regresaba al Perú tras una exitosa carrera en el extranjero. ‘Ñol’ salió de Sporting Cristal, donde fue tricampeón antes de dar el salto Boca Juniors y luego a la Premier League, por lo que la afición ‘cervecera’ soñaba con su regreso.

Cuando el ‘Maestrito’ se enfrentó a su exequipo el 19 de julio de aquel año y el ‘Extremo Celeste’ lo recibió con insultos y una pancarta en la que aparecía con cuerpo de gallina y una frase que dictaba: “Recuerda cuando te dimos de comer”.

Banderola del 'Extremo Celeste' contra Nolberto Solano (El Bocón).

Hohberg

El último pase polémico entre ambos clubes ocurrió el 2021, cuando Alejandro Hohberg dejó a la ‘U’ para firmar por Sporting Cristal. El extremo ya había sido protagonista de un momento parecido cuando pasó de Alianza Lima a Universitario.

A partir de ese momento el uruguayo-peruano fue tildado por muchos hinchas como un jugador que se mueve solo por el dinero. Lo cierto es que el extremo siempre dejó en claro que el es hincha de Peñarol, por lo que el resto de sus decisiones las contempla desde el lado netamente profesional.

