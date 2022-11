Hernán Barcos confirmó que la renovación con Alianza Lima está encaminada

El 'Pirata' manifestó que es un hecho que continuará su estancia en La Victoria.

Alianza Lima se consagró como bicampeón de la Liga 1 y una de sus figuras fue Hernán Barcos. En algún momento su continuidad en el cuadro ‘íntimo’ estuvo en duda. Sin embargo, el atacante argentino confirmó que la renovación de su contrato está en el tramo final.

“Todavía no he firmado. No ha sido oficial, pero ya estamos en el final de la negociación. Si Dios quiere, el 2023 estaremos todos juntos de nuevo. Si Dios quiere me retiro acá en Alianza Lima. Es un club que me dio mucho, en un momento difícil de mi carrera”, dijo Hernán Barcos en declaraciones a GolPerú.

El atacante de 38 años comparó los títulos del 2021 y 2022: “Fue diferente a la otra. En esta teníamos la obligación y la responsabilidad de salir campeones. De dar un poquito más de lo que estábamos dando dentro del torneo. Hubo un momento en el que no estuvimos bien y parecía que se caía todo. El año pasado, en medio de las dudas de primera división o segunda división, si apostábamos en febrero que Alianza entraba a Sudamericana, era un milagro”.

El ex seleccionado de la ‘albiceleste’ se refirió a la salida del técnico Carlos Bustos durante el Torneo Clausura, y que propició que el DT Guillermo Salas asumiera la conducción del equipo.

“Creo que nosotros como grupo nos dimos cuenta que sino cambiábamos nosotros las cosas no iban a cambiar. El problema no era Bustos, sino el grupo. ‘Chicho’ hizo ese cambio y el equipo lo sintió. Siempre que viene un entrenador nuevo hay cambios”, indició el ‘Pirata’.

Por último, Barcos comentó la sorpresiva derrota de Argentina ante Arabia Saudita: “Obviamente se esperaba que gane. Como son favoritos, se esperan que ganen. Después, en un partido de fútbol, son once contra once y pasan ese tipo de cosas. Arabia Saudita planteó muy bien el partido y el segundo tiempo sorprendió a Argentina”.

Hernán Barcos es el gran protagonista del primer tiempo del partido en Matute

Plantel de Alianza 2023

Alianza Lima logró un cupo para disputar la Copa Libertadores como Perú 1 e iniciarán su participación desde la fase de grupos. En el torneo de Conmebol buscarán romper la racha de 33 encuentros sin ganar.

La dirigencia ‘blanquiazul’ empezó a planear el equipo de cara a la Liga 1 2023 y la Libertadores. Aparte de Barcos, Yordi Vílchez también confirmó que renovó su vínculo con al institución por dos temporadas. El paraguayo Franco Zanelatto culminó su cesión a Alianza Atlético y regresa al club. Y se espera la oficialización del fichaje de Bryan Reyna.

Los jugadores que su continuidad está en duda son Paolo Hurtado, Cristian Benavente, Aldair Rodríguez y Aldair Fuentes. El colombiano Arley Rodríguez, a falta de un comunicado formal, no continuaría en el equipo.

