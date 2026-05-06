Capturan a dos mujeres acusadas de drogar a hombres para robarles en discotecas

Jazmín Chacón La Rosa e Ingrid Peralta Carmona seleccionaban a sus víctimas en discotecas y las convencían para acompañarlas a hoteles, donde las dejaban inconscientes. Las autoridades investigan si hay más casos vinculados a esta modalidad delictiva (Créditos: ATV)

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de dos mujeres acusadas de robar a hombres tras drogarlos en conocidas discotecas de Lima. Jazmín Lizeth Chacón La Rosa, de 34 años, alias Sobredosis e Ingrid Jazmín Peralta Carmona, de 41, apodada la Doctorita, están bajo investigación por su presunta participación en una serie de delitos cometidos contra asistentes de locales nocturnos.

Las detenidas seleccionaban a sus víctimas entre los clientes de discotecas. Tras entablar contacto, convencían a los hombres para acompañarlas a hoteles, donde administraban somníferos con el objetivo de anular su conciencia y facilitar el robo de pertenencias de valor, de acuerdo con información de ATV

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Peralta Carmona, técnica en enfermería y trabajadora del hospital Dos de Mayo, aplicaba su conocimiento profesional para elegir el tipo y la dosis de ansiolíticos utilizados en cada caso. Esta precisión garantizaba que las víctimas quedaran completamente indefensas, según el testimonio de los agentes a cargo de la investigación. Las autoridades consideran que el nivel de preparación mostró una planificación meticulosa orientada a maximizar el botín y minimizar el riesgo de resistencia.

Las víctimas perdían el conocimiento tras consumir bebidas adulteradas y eran despojadas de sus pertenencias - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

La detención se produjo en Santa Anita, cuando ambas mujeres salían de un hotel portando varios celulares de alta gama y otros objetos que no pudieron justificar como propios. Los agentes procedieron a interrogarlas en el lugar donde las sospechosas ofrecieron explicaciones personales sobre sus circunstancias, pero no lograron desvirtuar la evidencia en su contra

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Durante la intervención, la Policía recogió testimonios de víctimas que denunciaron haber perdido el conocimiento después de compartir bebidas con las ahora detenidas. El relato coincide en la secuencia de hechos: contacto en discotecas, traslado a un hotel y posterior despojo de bienes mientras permanecían inconscientes. La PNP considera que este patrón podría repetirse en otros distritos de Lima, según información del medio.

La intervención policial permitió recuperar teléfonos y otros bienes presuntamente robados. Las detenidas ofrecieron explicaciones personales, pero la evidencia y los testimonios resultaron concluyentes para su detención - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

El caso ha encendido las alarmas sobre la presencia de organizaciones que aprovechan la vulnerabilidad de personas en ambientes nocturnos. La investigación se extiende para determinar si existen más implicados o si otros hechos similares pueden atribuirse al mismo modus operandi. Las autoridades instan a la ciudadanía a extremar precauciones y denunciar incidentes de este tipo.

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En los próximos días, las sospechosas enfrentarán cargos formales por robo agravado y administración indebida de sustancias controladas. El proceso judicial busca establecer el alcance de sus actividades y la posible existencia de más víctimas. El decomiso de teléfonos, dinero y pertenencias robadas constituye una prueba clave para el avance del caso.

La Policía Nacional reitera la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para desarticular redes delictivas que actúan en espacios de recreación. Este caso evidencia los riesgos asociados a la confianza en desconocidos y la necesidad de mantenerse alerta ante posibles engaños en contextos de diversión nocturna.

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