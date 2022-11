Jesús Castillo muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima

Jesús Castillo tendría todo acordado con Alianza Lima

Jesús Castillo fue uno de los jugadores más determinantes y con mayor regularidad de la Academia Cantolao en la temporada e incluso pudo afianzarse como titular con el paso de los partidos. Sin embargo, el futbolista de 26 años habría tomado la decisión de fichar por uno de los clubes más grandes del fútbol peruano.

A pesar del interés mostrado por Universitario de Deportes, el volante nacional ya tendría todo acordado con Alianza Lima por los próximos dos años. El futbolista, quien disputó 29 partidos con la camiseta de ‘El Delfín’, llega al cuadro ‘intimo’ como jugador libre.

El exjugador del conjunto ‘chalaco’ ha demostrado tener características muy interesantes, pues es un volante central que también puede jugar de interior. Su gran despliegue físico y dinamismo han generado que más de uno muestre su interés por tenerlo en sus filas.

Asimismo, tiene la capacidad de interceptar balones sin problema alguno y una de sus fortalezas es la intensidad en la marca. A pesar de no ser un jugador muy alto, tiene buen somatotipo y físicamente es capaz de superar a cualquiera.

Según estadísticas, es el jugador con mayor porcentaje de duelos ganados y es el segundo mediocampista con más intercepciones por partido de la Liga 1 2022. Sin embargo, una de sus debilidades son las tarjetas amarillas, acumulando 15 y convirtiéndose en el segundo jugador con más amonestaciones del torneo.

Con su ingreso, los dirigidos por Guillermo Salas buscarán hacerse más fuertes en el mediocampo, en donde al parecer seguirán sumando jugadores. Cabe resaltar que la directiva ‘blanquiazul’ tiene como objetivo principal conseguir un mejor resultado en Copa Libertadores y además, se han propuesto ser campeones por tercer año consecutivo.

Sientes que está en su mejor momento

Tras los rumores sobre su posible destino, Jesús Castillo se animó a conversar con el canal de YouTube “Pelota de Trapo”, en donde reveló estar en el mejor momento de su carrera y sentirse muy feliz por ello.

“Estoy muy bien, siento que es el mejor momento de mi carrera. Físicamente me siento muy preparado y todos los partidos que jugué en la altura fui titular. Estoy seguro de que para cualquier equipo mis características como jugador podrían ser útiles”, expresó.

Además, reveló que la altura y el calor no son problema para él. Incluso se siente aclimatado para jugar en cualquiera de los dos escenarios. “Cuando jugamos en Juliaca fui uno de los que tuvo más recorrido en el partido. En Cusco también me ha ido bien y en Arequipa igual. En Huancayo y Ayacucho logramos sacar resultados importantes. Felizmente la altura no me afecta mucho”.

No obstante, confesó ser hincha del conjunto ‘victoriano’ y se animó a mostrar su deseo por ser convocado por Juan Reynoso. “Me encantaría poder llegar a un equipo grande, yo soy hincha de Alianza y a quién no le gustaría llegar al bicampeón del fútbol peruano. Si es posible, mi meta es llegar a Alianza y luego poder dar el salto a la selección”, dijo.

Por otro lado, señaló que no pudo conseguir entradas para la final de la Liga 1, sin embargo, lo vio muy bien acompañado en casa. “Lamentablemente no pude ver la final entre Alianza y Melgar en el estadio. Se agotaron todas las entradas y lo tuvimos que ver en casa con la familia, ahí todos son hinchas de Alianza. Todos estuvimos muy felices de que se haya podido lograr el bicampeonato”.

Finalmente, aseguró que estaría muy contento de regresar a donde lo vieron crecer. “Para mi sería un sueño regresar a Alianza Lima, porque yo he estado todo menores en el club. Inclusive llegaron a subirme a primera, pero después tuve que salir. De todas maneras sería algo lindo, un sueño hecho realidad”, manifestó.

