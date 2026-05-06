Día de la Madre: Si a ella le gusta el karaoke, conoce estas 33 canciones que podrás cantar con ella

Una familia de distintas edades comparte un alegre momento de karaoke en su luminoso hogar, cantando y riendo juntos mientras disfrutan de snacks y bebidas en un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre en Perú se ha consolidado como una de las fechas de mayor celebración familiar en el país. Este año, muchas familias buscarán homenajear a sus madres con actividades que reflejen sus gustos personales. Para quienes disfrutan de la música y la diversión, surge una alternativa diferente: una selección de 33 canciones para karaoke que promete transformar cualquier reunión en una experiencia memorable.

La tradición del karaoke ha adquirido popularidad en muchas ciudades de Lima, Arequipa y Trujillo, donde los encuentros familiares giran en torno a la música. De acuerdo con un reporte el repertorio preferido suele incluir clásicos del pop latino, baladas románticas y canciones que evocan recuerdos compartidos como la música criolla en el Perú. Según expertos, la música tiene el poder de unir generaciones y de conectar a las madres con sus hijos a través de letras y melodías que han marcado sus vidas.

PUBLICIDAD

Entre los géneros favoritos figuran la balada, la salsa, el pop y el rock en español. En la lista de imprescindibles aparecen temas de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José José, Chayanne, Ana Gabriel y Luis Miguel. Estos nombres encabezan las búsquedas en plataformas de streaming y aplicaciones de karaoke.

Una ilustración en acuarela muestra a una madre y su hija sentadas en un sillón, leyendo un libro de poemas rodeadas de versos flotantes, flores y pájaros, celebrando el Día de la Madre con amor y lectura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canciones inolvidables para la mujer más importante

Las canciones de estos artistas suelen estar asociadas a emociones intensas y a recuerdos familiares, por lo que resultan ideales para celebrar el Día de la Madre.

PUBLICIDAD

El listado de 33 canciones, elaborado tras analizar tendencias en redes sociales y preferencias de oyentes locales, incluye títulos emblemáticos como

“Amor eterno” de Rocío Dúrcal ,

“Querida” de Juan Gabriel ,

“Lo pasado, pasado” de José José

“Un hombre busca a una mujer” de Luis Miguel

“Eternamente bella, bella” Alejandra Guzmán.

También destacan éxitos recientes de intérpretes peruanos, como

PUBLICIDAD

“Canta pajarillo canta” Linda Lorenz

“Viejita querida” de Arturo ‘Zambo’ Cavero

“Madre” – Los Chamas

“Un Vals para mi Madre” – Luis Abanto Morales

“Cabellitos de mi Madre” – Carmencita Lara

“Amor de Madre” – Los Embajadores Criollos

“Oh Pintor” – Manuel Donayre

“Madre” y “Cabellitos de mi Madre” – Eva Ayllón

Una carta al cielo – Lucha Reyes

“Una Rosa para Mamá” – Rosaflor

“Lejos de ti” de Jean Paul Strauss ,

Madrecita linda – Jaime Guardia (Lira Paucina)

Para quienes prefieren la cumbia y el folclore, se recomienda sumar canciones como

“Motor y Motivo” de Grupo 5 ,

El retrato de mamá, de Héctor Lavoe

Canto a la madre – Rubén Blades

“Cariñito” de Los Hijos del Sol y

“Ojitos hechiceros” de Armonía 10.

Estos ritmos, animan el ambiente y permiten la participación de todos los asistentes, desde los más jóvenes hasta los mayores. La versatilidad del karaoke permite que cada madre encuentre su espacio y comparta su música favorita.

PUBLICIDAD

Una familia peruana sonríe y comparte un opulento desayuno buffet en un elegante hotel de Lima con vistas al océano Pacífico, celebrando el Día de la Madre con una hija entregando una flor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del karaoke en el Día de la Madre también se refleja en el crecimiento de servicios de alquiler de equipos y aplicaciones móviles especializadas. En los días previos a la fecha, las búsquedas de “karaoke en casa” y “canciones para mamá” aumentan un 60 % respecto al promedio anual. Este fenómeno, según la consultora Ipsos Perú, responde al interés de las familias por ofrecer experiencias personalizadas y momentos de esparcimiento en el hogar.

La selección de canciones busca cubrir distintas emociones, desde la nostalgia hasta la alegría. Entre las baladas figuran

PUBLICIDAD

“Simplemente amigos” de Ana Gabriel ,

“Te lo pido por favor” de Juan Gabriel y

“La incondicional” de Luis Miguel.

Para quienes desean un toque de ritmo, aparecen

“Torero” de Chayanne ,

“Mi novia se me está poniendo vieja” – Ricardo Arjona

“Bailando” de Enrique Iglesias y

“La vida es un carnaval” de Celia Cruz.

En la lista, además, se incluyen canciones que han trascendido generaciones, como

PUBLICIDAD

“Eres tú” de Mocedades ,

“El sol no regresa” de La Quinta Estación y

“Colgando en tus manos” de Carlos Baute y Marta Sánchez.

Estos títulos figuran entre los más solicitados en plataformas como YouTube y Spotify, donde las listas temáticas dedicadas a madres peruanas reúnen miles de reproducciones durante la festividad.

Una madre y su hija intercambian miradas llenas de cariño y alegría, celebrando el Día de la Madre con un ramo de flores bajo la cálida luz del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre en Perú representa una oportunidad para renovar lazos familiares y rendir homenaje a quienes desempeñan un papel central en la vida cotidiana. Más del 80 % de los hogares en Lima organiza un almuerzo, cena o reunión especial para la fecha. En ese contexto, el karaoke se impone como una alternativa que combina tradición y modernidad, permitiendo a las madres ser protagonistas de la celebración a través de la música.

PUBLICIDAD

La siguiente selección de 33 canciones para karaoke busca inspirar a quienes desean agasajar a sus madres en este día especial. Desde clásicos del repertorio latinoamericano hasta éxitos contemporáneos, la lista ofrece opciones para todos los gustos y edades, consolidando a la música como el eje de la celebración familiar.