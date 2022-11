Patricio Parodi y Luciana Fuster se perdieron el concierto de Juan Luis Guerra: “Cerraron las puertas”

Patricio Parodi y Luciana Fuster se perdieron el concierto de Juan Luis Guerra | Instagram.

La pareja más popular de ‘Esto es Guerra’, Patricio Parodi y Luciana Fuster, pasaron por un trago amargo la noche del martes 22 de noviembre. Los chicos reality se acercaron al Arena Perú para disfrutar del concierto de Juan Luis Guerra, pero regresaron a casa debido al exceso de aforo en el recinto ubicado en el Jockey Plaza.

Fue el capitán de los ‘Guerreros’ quien informó a sus seguidores, a través de Instagram, que no pudo ingresar al show porque le cerraron las puertas porque se había sobrepasado el límite de aforo, provocando que muchos fans se quedaran en los exteriores del Arena Perú sin saber qué hacer con sus entradas.

“Bueno gentita, se intentó pero no se pudo. Vinimos con todo el corillo, no pudimos entrar. El aforo full, sobrevendido. Cerraron las puertas, cayó fiscalización y un montón de gente se quedó afuera. A escucharlo en la radio no más”, contó Parodi, quien acudió al show en compañía de su novia y sus hermanas.

Patricio Parodi, Luciana Fuster y las hermanas Parodi no lograron ver a Juan Luis Guerra. (Instagram)

Luciana Fuster también evidenció su malestar en dicho clip. “Qué triste, no puede ser ¡Sobrevendido!”, expresó mientras caminaba al auto junto a sus cuñadas, las mellizas María José y María Fernanda Parodi. Una vez abordaron, se tomaron una foto grupal para lamentar, nuevamente, lo sucedido.

No fueron los únicos que salieron decepcionados porque decenas de fanáticos usaron las redes sociales para quejarse del evento, ya que no lograron ver al cantante dominicado debido a la mala organización. Pese a tener sus entradas numeradas, se les negó el ingreso.

“He llamado a mis amigas que se encuentran ya ubicadas y me dicen que mi asiento está siendo ocupado por otra persona”, declaró indignada una testigo al noticiero de América Televisión, quien aseguró haber pagado más de 400 soles por el pase que no pudo hacer uso.

Denuncian que vendieron más entradas de lo permitido.

Lo compararon con Ethel Pozo

En Twitter, varios usuarios compararon el caso de Patricio Parodi con lo ocurrido con Ethel Pozo, quien fue impedida de ingresar al Estadio Nacional en la segunda fecha de Bad Bunny en Perú. A diferencia del chico reality, la hija de Gisela Valcárcel sí pudo ver al ‘Conejo Malo’ en compañía de amigos y familiares.

Esto le costó múltiples críticas por parte de Rodrigo González, Magaly Medina y cientos de usuarios que mostraron su fastidio al ver que Ethel sí pudo ingresar al coloso José Díaz, pese a la larga lista de personas que también fueron estafadas y se quedaron sin ver a su artista favorito en vivo.

“El promotor que nos vendió a nosotros nos dijo que hubo un hacker que se metió al sistema y algunas de las entradas las tomaron, eso fue. Yo he pagado mi entrada, nadie me ha regalado nada, no hay cortesía, no hay vara, nadie me hizo entrar, si hubiera conocido a alguien no hubiera estado ahí parada y no les estuviera contando lo que pasó”, indicó en su defensa.

Ethel Pozo y Brunella Horna pudieron entrar al concierto de Bad Bunny. Instagram

