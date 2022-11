Romeo Santos, Ha*Ash, Paramore y todos los conciertos programados en Lima para este 2023

Al igual que el 2022, este 2023 será un año cargado de eventos.

El 2022 fue un año lleno de conciertos, luego que el país permaneciera exento de shows musicales durante dos años debido a la pandemia del COVID-19. Bad Bunny, Coldplay, Avril Lavigne, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Guns N’ Roses y Maluma fueron algunas de las estrellas internacionales que pisaron territorio nacional.

Sin embargo, y para la alegría de los peruanos, más artistas de talla mundial han decidido ofrecer sus espectáculos en Lima para el siguiente año. Hasta el momento, Romeo Santos se ha convertido en el artista más esperado de lo que va el 2023, logrando hacer sold out en sus dos primeras fechas programadas.

Cabe resaltar que aún se espera que Teleticket y Joinnus, principales compañías de venta y distribución de entradas en Perú, anuncie más artistas para el 2023. Hasta la fecha, estos son los conciertos que sí o sí se llevarán a cabo el próximo año.

Romeo Santos

Fecha: 10, 11 y 12 de febrero

Lugar: Estadio Nacional

Entradas disponibles para la tercera fecha en Teleticket desde los S/176 hasta los S/670.

El popular ‘Rey de la Bachata’ eligió al Perú para el inicio de su gira mundial. “Romeo Santos Fórmula Vol. 3 - La Gira” es el show que traerá a la ciudad de Lima, cuya venta de entradas ha sido todo un éxito. “Quedo en deuda con muchos peruanos por su amor y su apoyo incondicional”, expresó el artista tras el sold out en sus dos conciertos.

Las entradas para Romeo Santos también se tendrán que nominar. (Instagram)

Alec Benjamin

Fecha: 14 de febrero

Lugar: Centro de Convenciones Arena Bar - Barranco

Entradas disponibles en Teleticket desde los S/171 hasta los S/439.

Luego de ofrecer diversas presentaciones en América del Norte, Europa, Asia y Australia, el cantante estadounidense Alec Benjamin llega a Lima para cantar los mejores éxitos de su repertorio musical, entre ellos ‘Let Me Down Slowly’, ‘Water Fountain’ y ‘Oh My God’. La revista Time tituló al artista como “un narrador pop para la próxima generación”.

Alec Benjamin es conocido por sus canciones "Paper Crown", "The Water Fountain" y "End of the Summer".

Mötley Crüe y Def Leppard

Fecha: 28 de febrero

Lugar: Estadio Nacional

Entradas disponibles en Teleticket desde los S/ 103 hasta los S/ 517.

Las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo, Def Leppard y Mötley Crüe, llegan a Lima como parte de su gira conjunta ‘The World Tour’, luego de un exitoso pase por Estados Unidos. Esta es la primera vez que las agrupaciones, que han vendido más de 100 millones de álbumes, pisarán territorio nacional.

Dos de las bandas prioritarias del hard rock mundial llegan a Lima en febrero.

Paramore

Fecha: 2 de marzo

Lugar: Arena Perú

Entradas disponibles en Teleticket desde los S/ 153 hasta los S/ 448.

Después de 12 años, la banda de rock volverá al Perú como parte de la gira ‘Paramore in South America’. Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro deleitarán a sus fanáticos con los clásicos temas de su carrera musical, tales como ‘Misery Business’, ‘That’s What You Get’, ‘Ignorance’, ‘Hard Times’, ‘The Only Exception’, entre otros.

Paramore llega a Lima en el 2023.

Ha*Ash

Fecha: 5 de marzo

Lugar: Por confirmar

Aún no se ha anunciado el precio de las entradas.

El dúo de country pop Ha*Ash, integrado por las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, como parte de la gira ‘Mi salida contigo’. La última vez que el dueto se presentó en Lima fue en el 2019, cuando se juntaron con Reik, Morat y Sebastián Yatra en el ‘Lima Music Fest’.

Ha*Ash se presentará en Perú en el mes de marzo de 2023.

Lauren Jauregui

Fecha: 7 de marzo

Lugar: Arena Perú Hall

Entradas disponibles en Teleticket desde los S/264 hasta los S/323.

La exintegrante del grupo femenino Fifth Harmony se presentará como solista por primera vez en Perú, luego de haber pisado Lima por última vez en el 2016 cuando pertenecía a la banda. El íntimo concierto constituye uno de los shows del ‘Prelude Tour’.

La exvocalista de Fifth Harmony llegará al Perú después siete años.

Blink-182

Fecha: 14 de marzo

Lugar: Estadio San Marcos

Entradas disponibles en Teleticket desde los S/138 hasta los S/506.

La banda estadounidense de pop punk llegará al Perú como parte del ‘Latin American Tour 2023′. Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, integrantes de la agrupación, se reunirán por primera vez en el escenario después de casi 10 años. El invitado especial será la agrupación Wallows.

La banda estadounidense confirmó que alista una gira mundial que abarcará varios países de Latinoamérica.

Vicentico

Fecha: 17 de marzo

Lugar: Arena Perú

Entradas disponibles en Teleticket desde los S/138 hasta los S/483.

El espectáculo del cantante argentino en Lima, programado inicialmente para el 4 de noviembre de 2023, cambió de fecha “por motivos de fuerza mayor” para marzo del próximo año. En dicho show, Vicentico deleitará a sus fans con lo mejor de su último álbum ‘El pozo brillante’, que incluye títulos como ‘Freak’, ‘No puedo’, ‘Cuando salga’ y ‘Ain’t Go No (I Got Life)’.

Concierto de Vicentico fue postergado para el próximo año.

